Jaime Lozano asegura que México irá por el boleto a Tokio 2021 ante Canadá

Luego de vencer por la mínima diferencia a la Selección de los Estados Unidos, la Selección Mexicana Sub-23 tiene claro el objetivo durante las Semifinales de la eliminatoria preolímpica de la Concacaf, en donde enfrentará a la Selección de Canada.

Como te reportamos en La Verdad Noticias, el combinado azteca logró una marca perfecta en la fase de grupos al ganar sus tres partidos, hecho que lo colocó como el líder del Grupo A en busca por un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Ante esta situación, Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana Sub 23, reveló que no existe otra cosa en su mente que no sea el partido de este domingo ante Canadá, por el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

José Juan Macías ante los Estados Unidos.

Jaime Lozano se siente motivado

De acuerdo con información de El Heraldo de México, el estratega mexicano aseguró que hay motivación para lograr el pase y después trascender, pero para ello, primero hay que ganarle a Canadá, quien llegó a semifinales como segundo lugar del Grupo B.

“Este es nuestro partido más importante, lo sabemos desde hace un año. Han pasado muchas cosas, hemos crecido como grupo, y estamos enfocados en lograr lo que queremos”, comentó el “Jimy” Lozano.

De igual manera, el timonel del Tricolor detalló que sus jugadores están muy ansiosos por encarar el partido de este domingo. “Estamos motivados, muy contentos e ilusionados, por conseguir el anhelado boleto”, aseguró Lozano.

Es importante mencionar que el entrenador nacional de México no quiso asegurar si José Juan Macías estará en el once titular: “Tenemos que probar otras opciones. Si le toca, espero que lo haga bien”.

