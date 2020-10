Jaime Lozano GARANTIZÓ la seguridad de los Seleccionados Nacionales

En conferencia de prensa el director técnico de la Selección Mexicana sub 23, Jaime Lozano, garantizo que a los jugadores se convocados se les cuida para que no regresen mal a sus equipos y esto no afecte el rendimiento de los futbolistas ni molestia con los estrategas de los equipos.

Jaime Lozano, director técnico Selección Mexicana Sub-23, aseguró que en cada una de las concentraciones en el CAR, los jugadores convocados son cuidados en su totalidad y en cada uno de los ámbitos, por lo que sus clubes no se deben preocupar porque regresen en mal estado.

Jaime Lozano destacó el trabajo de la SNM Sub 23

El estratega de la Selección Nacional sub 23 mencionó que los clubes deben saber que a sus jugadores los tratan muy bien, los cuidamos bien y comen bien. No hay nada mejor que estar en la Selección Nacional y cada área cuida muy bien al jugador y estan a su servicio para sacar lo mejor de ellos.

Jaime Lozano, dijo que a los convocados no solo los ven como jugadores y queremos estar al tanto de cómo están, ayudarles por medios profesionales o solo escucharlos y que sepan que no están solos ya que el reflejo de lo que pase en la cancha es cómo te portas en ella con los futbolistas.

#Sub23



"Nosotros tenemos en el mapa a todos los jugadores. Siempre nos juntamos con Gerardo Martino para saber de qué jugadores va a disponer y con base en eso, nos ponemos a elegir".



�� @jaime_lozano_. #PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 11, 2020

El timonel de la Selección Mexicana sub 23 aclaró que buscarán juntarse con la dirección de selecciones nacionales y los clubes para tener microciclos al inicio del próximo año previo al preolímpico de la Concacaf, mismo que está agendado para marzo de 2021.

Te puede interesar: Carlos Rodríguez BAJA de la Selección Mexicana

Agregó que le gustaría aprovechar la fecha FIFA de noviembre para buscar un amistoso, pero aceptó que el tema de la pandemia lo complica, por lo que esperaran para poder tener un encuentro con otras selecciones.