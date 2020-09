Jadon Sancho podría llegar al Manchester United por 120 millones de euros

Parece que el Manchester United continuará insistiendo con Jadon Sancho este verano hasta que la estrella de Inglaterra admita públicamente que quiere permanecer en el Borussia Dortmund. Un movimiento para el delantero de 120 millones de euros parecía muerto en el agua con las conversaciones estancadas.

Sin embargo, el United ahora ha renovado la esperanza de que se pueda salvar un acuerdo. Jadon Sancho, de 20 años, se ha mantenido callado durante toda la saga, mientras que los jefes del Dortmund han insistido en que pasará al menos una temporada más en Alemania.

Manchester United tendría que pagar 120 millones de euros al Borussia Dortmund para poder fichar a Jodan Sancho

Las negociaciones para llevar a Sancho a Old Trafford se vieron obstaculizadas por la diferencia de valoración de los dos clubes y las demandas salariales de los jugadores, pero The Sun afirma que los Reds Devils aún no están listo para renunciar a un acuerdo. Se cree que el United ofreció entre 70 millones y 80 millones por Sancho.

La oferta del United fue rechazada por Dortmund, y admitió a principios de este verano que sus salarios de 330,000 euros a la semana destrozarían su estructura salarial. Sin embargo, creen que aún pueden conseguir a su hombre si presionan a Jadon para un movimiento este verano.

Manchester United insiste en fichar a Jadon Sancho

A pesar de esto, el United ya ha dirigido su atención a otros objetivos con Donny van de Beek del Ajax listo para firmar después de que se acordó una tarifa de 45 millones de euros. Ole Gunnar Solskjaer también quiere agregar un central este verano y está considerando al Dayot Upamecano del RB Leipzig.

TE PUEDE INTERESAR: Manchester United se DESPIDE de otro jugador valioso del equipo; Angel Gomes

El codiciado francés no será barato y se entiende que el equipo de la Premier League está abierto a la idea de deshacerse de Chris Smalling, Phil Jones y Marcos Rojo en un intento por financiar una mudanza. Se espera que el United siga insistiendo hasta tener una respuesta concreta de Jadon Sancho.