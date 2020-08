Jadon Sancho ENTRENARÁ a los jugadores más jóvenes del Borussia Dortmund

Jadon Sancho ENTRENARÁ a los jugadores más jóvenes del Borussia Dortmun

El delantero del Borussia Dortmund, Jadon Sancho, dice que está "realmente feliz" de compartir terreno con los jugadores más jóvenes del club y quiere ayudar a guiarlos.

El extremo de Inglaterra, de 20 años, es el principal objetivo de fichajes del Manchester United en verano.

Pero el director deportivo del Dortmund, Michael Zorc, dijo el lunes que Sancho permanecerá en el club alemán la próxima temporada.

"Me encanta jugar con este montón", dijo Sancho después de comenzar un partido de pretemporada en Suiza el miércoles junto a Jude Bellingham y Gio Reyna, ambos de 17 años.

"Es un grupo especial. Tenemos algunos jugadores jóvenes especiales por venir. Estoy muy feliz de compartir el campo con ellos y guiarlos”.

"Me incorporé cuando tenía 17 años; algunos de los muchachos tienen la misma edad. He estado allí y he hecho eso. Puedo guiarlos en lo que es bueno y lo que no. Con suerte, puedo motivarlos también".

El Manchester United cree que la valoración de 100 millones de libras del Dortmund, el salario del jugador y la tarifa del agente son demasiado altos dado el impacto financiero de la pandemia de Covid-19.

La fecha límite del 10 de agosto que el club de la Bundesliga impuso a cualquier acuerdo para que Sancho fuera acordado pasó sin ningún desarrollo.

Análisis

Los últimos comentarios de Jadon Sancho son consistentes con las observaciones desde el campo de Dortmund de que el delantero parece estar tranquilo y no ha habido evidencia desde que regresaron a los entrenamientos la semana pasada de que esté pidiendo un movimiento.

Tanto Dortmund como el Man United estarán en el bombo dos para el sorteo de la fase de grupos de la Champions League el 1 de octubre y se podría argumentar que hay muy poca diferencia entre dos clubes que no serán considerados favoritos para su título nacional en 2020-21.

Al quedarse quieto, Sancho también podría beneficiarse de jugar primero frente a los fanáticos, dado el impulso en Alemania para que regresen las multitudes.

La atención de los medios sobre él tampoco sería tan intensa allí como lo sería para cualquier joven inglés que anotó 17 goles y contribuyó con 16 asistencias en la Premier League, como lo hizo Jadon Sancho en la Bundesliga la pasada temporada.

Si el técnico del United, Ole Gunnar Solskjaer, está contento con cómo van las negociaciones, está abierto a dudas.

Con la excepción del partido de la Europa League contra LASK, cuando el United ya lideraba 5-0 después del partido de ida, Solskjaer solo ha atraído dos veces en seis partidos a alguien que no era visto como parte de su equipo de primera opción antes del minuto 79.

Esa estadística no muestra que el entrenador tenga confianza en sus jugadores de respaldo y sugiere que siente que el equipo del United necesita mucha más profundidad si quieren cerrar la enorme brecha con Liverpool y Manchester City.