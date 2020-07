Jack Trice: Equipo de fútbol americano de Iowa nombra a su estadio con su nombre

Jack Trice: Equipo de fútbol americano de Lowa nombra a su estadio con su nombre

De las 130 universidades que juegan fútbol americano universitario importante, solo una, el estado de Iowa, tiene un estadio que lleva el nombre de una persona afroamericana.

El homónimo es Jack Trice, el primer atleta negro del estado de Iowa. Trice jugó al equipo de fútbol en el estado de Iowa en la década de 1920. Y se especializó en la cría de animales con la intención de dirigirse al sur para ayudar a los agricultores negros, tal como lo había hecho tres décadas antes, el primer estudiante afroamericano de la universidad, el destacado científico George Washington Carver.

En cambio, Trice murió trágicamente el 8 de octubre de 1923, dos días después de ser pisoteado durante un juego contra Minnesota y sufriendo graves contusiones en los intestinos e inflamación de su abdomen. Fue solo el segundo juego de su carrera en el equipo universitario. Tenía 21 años.

Los académicos han debatido durante mucho tiempo si fue el objetivo de su carrera y su habilidad como liniero en un momento en que el fútbol era abrumadoramente blanco y los jugadores negros solían recibir un trato duro.

O si su muerte fue un terrible accidente, ya que Trice, sintiendo presión para tener éxito, arrojó su cuerpo con abandonó a un juego durante una era en la que las reglas permitían un juego especialmente violento y las muertes no eran infrecuentes.

Si bien parece no haber evidencia concluyente de ninguna manera, la muerte de Trice no se puede eliminar del contexto de la era de Jim Crow en la que jugó. Tampoco se puede divorciar del movimiento de justicia racial hoy después de la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió bajo las rodillas de un oficial de policía blanco en Minneapolis.

Para Jeffery Johnson, director ejecutivo de la asociación de antiguos alumnos del estado de Iowa, la línea que conecta a Trice y a Floyd es una de reconocimiento a la humanidad.

"¿Se necesita una tragedia para humanizar a las personas de color?" Johnson, quien es negro, dijo en una entrevista. "Es una pregunta con la que se debe luchar".

Trice fue uno de los jugadores negros de tres estrellas en las universidades de Iowa que sufrieron heridas graves contra oponentes blancos entre 1923 y 1951 y luego fueron conmemorados con un estadio, un campo o un trofeo.

Los otros dos eran Ozzie Simmons de la Universidad de Iowa y Johnny Bright de la Universidad Drake, que nombró su campo de fútbol en honor a Bright en 2006, pero no juega en el nivel superior de la División I, la Subdivisión Football Bowl.

Durante 50 años, Trice fue olvidado en gran medida en el estado de Iowa. Luego, los estudiantes, blancos y negros, lideraron una campaña durante 24 años para que el estadio fuera nombrado en su honor mientras los funcionarios universitarios se resistían. La dedicación se produjo en 1997, durante un período de polarización racial en un campus predominantemente blanco.

En su libro, "Momentos de impacto: lesión, memoria racializada y reconciliación en el fútbol universitario", Jaime Schultz, profesor asociado de kinesiología en Penn State, argumentó que a través de los años, las lesiones de los tres jugadores negros se habían visto cada vez más a través de un lente racial

Las circunstancias precisas de la muerte de Trice probablemente nunca se conocerán, ya sea deliberada o accidental, pero igualmente importante es cómo se le recuerda, dijo el profesor Schultz en una entrevista. Hoy, Trice es ampliamente considerado una víctima de violencia racial, dijo, "porque alimenta esta narrativa de que hay una historia de injusticia racial en este país".

La muerte de Trice, al estilo de Rashomon, se ha adaptado a una serie de narrativas, y el nombramiento del estadio en su honor se ha explicado desde múltiples perspectivas.

Martin Jischke, presidente del estado de Iowa en 1997, dijo recientemente a The Ames Tribune, en un artículo que revivió la leyenda de Trice, que el estadio se dedicó ese año a él "a reconocer lo que representaba".

Warren Madden, un vicepresidente retirado de negocios y finanzas en el estado de Iowa que pasó 50 años en la universidad, dijo en una entrevista que los funcionarios de la escuela consideraron que nombrar el estadio después del Sr. Trice era un "compromiso razonable" a la presión ejercida por estudiantes afroamericanos para una mayor inclusión racial a medida que el campus se hizo más diverso.

Específicamente, algunos vieron la dedicación como un intento de apaciguar a quienes criticaron al Estado de Iowa nombrando el edificio de botánica en 1995 después de un alumno que había hecho comentarios en apoyo de la supremacía blanca.

Conmemorar a Trice era importante, dijo el profesor Schultz. Al mismo tiempo, agregó, el monumento conmemorativo del estadio "no puede ser una forma de que el estado de Iowa se dé unas palmaditas en la espalda y diga: 'Mira qué bien somos porque nombramos a nuestro estadio después de este estudiante atleta afroamericano. '”

"También viene con reconocer que el estado de Iowa no ha sido tan bueno en términos de relaciones raciales, históricamente e incluso hoy", agregó. "Mi temor es, cuando conmemoramos estas cosas, ¿a quién estamos realmente felicitando?"

Primer y último gran juego de Trice

John G. Trice, conocido como Jack, nació el 12 de mayo de 1902 en Hiram, Ohio, a unas 40 millas al sureste de Cleveland. Según los investigadores del estado de Iowa, era nieto de esclavos. Su padre, Green Trice, sirvió en el 10º Regimiento de Caballería del Ejército de los EE. UU., Totalmente negro, conocido como Buffalo Soldiers, durante la expansión hacia el oeste después de la Guerra Civil. Su tropa escaramuzó contra el líder apache Geronimo en las menguantes guerras indias.

Jack Trice asistió a la East Technical High School de Cleveland, una potencia de fútbol del medio oeste, y en 1922 siguió a su entrenador de secundaria, Sam Willaman, que era blanco, al estado de Iowa. Solo un pequeño número de afroamericanos, quizás menos de una docena, había jugado un importante fútbol universitario en el Medio Oeste en ese momento. Menos del 1 por ciento de los residentes de Iowa eran negros.

Trice era muy querido, según todos los informes, pero aún enfrentaba restricciones raciales de la época. A ninguno de los aproximadamente 20 estudiantes negros en el estado de Iowa se les permitió vivir en el campus.

Trice se casó antes de la temporada de 1923, cuando se convirtió en elegible para el equipo universitario como estudiante de segundo año. El 5 de octubre, viajó en tren con sus compañeros de equipo para enfrentar a Minnesota. No está claro si Trice se quedó en un hotel separado de los jugadores blancos del estado de Iowa, pero no se le permitió comer con el equipo, dijo Steven L. Jones, autor del "Héroe caído del fútbol: la historia de Jack Trice".

La noche antes del juego, Trice escribió una carta, que se dice que se encuentra más tarde en su abrigo y que ahora se guarda en un archivo de la universidad:

“Mis pensamientos justo antes del primer juego universitario real de mi vida. El honor de mi raza, familia y yo está en juego. Todos esperan que haga grandes cosas. ¡Voy a! Todo mi cuerpo y mi alma serán arrojados imprudentemente en el campo mañana. Cada vez que se rompa la pelota, intentaré hacer más que mi parte ".

Continuó: “En todas las jugadas defensivas debo atravesar la línea de los oponentes y detener la jugada en su territorio. Cuidado con la interferencia masiva, lucha bajo con los ojos abiertos y hacia la obra. Rollo bloquear la interferencia. Tenga cuidado con los dólares cruzados y las carreras finales inversas. Mantente alerta cada minuto si esperas hacer algo bueno ”.

Parecía claro que Trice sentía una gran responsabilidad de allanar el camino para otros jugadores Negros, una sensación de que "si lo arruinas, o si otros lo arruinan, te culparan", dijo Victoria Jackson. historiador del deporte en la Universidad Estatal de Arizona.

Era robusto a 6 pies, 200 libras, pero el fútbol era particularmente brutal en aquellos días sin máscaras faciales y restricciones limitadas en maniobras violentas. En la segunda jugada contra Minnesota, Trice sufrió una lesión en el hombro que luego fue diagnosticada como fractura de clavícula.

En el tercer trimestre, según algunas cuentas, se zambulló en las piernas de los bloqueadores de Minnesota, tratando de impedir un portador de la pelota. El movimiento, el bloque de balanceo mencionado en su carta, fue luego prohibido por ser demasiado peligroso. Aterrizó de espaldas en lugar de a cuatro patas y recibió una avalancha de tacos.

En las décadas de 1970 y 1980, surgieron cuentas conflictivas. Dos ex compañeros de equipo no estuvieron de acuerdo sobre si Trice fue herido deliberadamente. Uno de los compañeros de equipo dijo que no creía que la raza fuera un factor. Pero un ex funcionario de atletismo del estado de Iowa dijo que creía que Minnesota buscaba dejar de lado a Trice porque era negro.

Trice fue llevado a un hospital en Minneapolis, luego acompañó a sus compañeros de equipo de regreso a Ames, Iowa, después de una derrota por 20-17, acostado dolorosamente en un vagón de tren sobre un colchón hecho de paja. Un médico consideró su condición demasiado arriesgada para someterse a una operación. El 8 de octubre, dos días después del partido, Trice murió en el hospital del campus del estado de Iowa. Fue uno de los 18 jugadores de fútbol americano universitario, de secundaria y semiprofesional que murió en octubre y noviembre de 1923.

Años más tarde, Cora Mae Trice, su esposa, escribió que miró a su esposo en la cama del hospital y le dijo: "Hola, cariño", pero él no respondió. Escuchó el timbre del campanario del campus a las 3 p.m., y "se había ido".

La tarde siguiente, las clases fueron canceladas, los compañeros de equipo de Trice llevaron su ataúd y varios miles de estudiantes asistieron a un servicio conmemorativo en el campus, según un relato de Dorothy Schwieder, profesora de historia del estado de Iowa que murió en 2014.

Los compañeros de equipo dispusieron latas de leche de cinco galones y recaudaron 2,259 dólares para cubrir los gastos del funeral y liquidar la hipoteca que su madre había tomado para pagar la matrícula de su hijo. Una elegía de periódico que pronto siguió se refirió a Trice como "acero de carácter", un "verdadero caballero moderno" que ganó la gloria "en el campo fatal".

Su madre, Anna, escribió una carta al presidente de la universidad diciendo que si Trice había inspirado a otros estudiantes negros que vinieron al estado de Iowa, "no ha vivido y muerto en vano".

Sin embargo, ella estaba inconsolable, y agregó que aunque estaba orgullosa de sus honores, "él era todo lo que tenía, y yo soy viejo y estoy solo". El futuro es triste y solitario ".

La dedicación se produjo durante un período de turbulencia racial en la universidad. Entre otras cosas, el estado de Iowa en 1995 había nombrado su edificio botánico en honor a Carrie Chapman Catt, una ex alumna del estado de Iowa que había sido una sufragista líder y fundadora de la Liga de Mujeres Votantes. Pero un grupo de estudiantes protestó porque ella había hecho comentarios promoviendo la supremacía blanca y buscó que su nombre fuera eliminado del edificio.

Los funcionarios declinaron. Esto llevó a algunos estudiantes y académicos a teorizar que la universidad nombró su estadio de fútbol para Trice para calmar a quienes acusaron a la universidad de insensibilidad racial. El edificio todavía lleva el nombre de Catt, aunque persiste la exigencia de cambiarlo.

Al referirse al edificio Catt y al estadio, Madden, ex vicepresidente de negocios y finanzas del estado de Iowa, dijo: "No creo que haya muchas conversaciones acerca de que los dos temas se unan".

A medida que se acerca el centenario de la muerte de Trice, su historia sigue resonando más allá del campo de fútbol. Reginald Stewart, vicepresidente de diversidad e inclusión del estado de Iowa, dijo recientemente a The Des Moines Register que el nombre de Trice en el estadio encaja con la urgencia en el movimiento Black Lives Matter para que las víctimas de la brutalidad policial sean llamadas con dignidad por sus nombres. y respeto.

"Es importante reconocer el nombre de alguien", dijo Stewart, que es negro, en una entrevista. “Se convierten en una persona, no solo en una estadística. Tienes que darte cuenta del alcance de su carácter ".

Se están realizando esfuerzos para tratar de mantener la memoria del Sr. Trice con un documental, un posible bulevar a su nombre y un fondo de becas.

"Fue allí sabiendo que estaba ocurriendo la segregación, sabiendo que lo que estaba haciendo era algo más que fútbol", dijo George Trice, un primo de Jack Trice y un ex alumno del estado de Iowa. "Se trataba de perseverar, cambiar tus estrellas".