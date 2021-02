JJ Watt abandona a los Texans para buscar el campeonato con otro equipo

El viernes 12 de febrero, tan solo unos días después de haber terminado la temporada en la NFL los cambios han comenzado, se anunció de forma oficial que JJ Watt de Houston Texans deja el equipo, ambas parte negociaron la culminación del contrato y 10 años de una vida juntos.

Fue mediante un comunicado que el equipo de Houston dio la noticia afirmando que había dejado de pertenecer a sus filas. "Los Houston Texans y DE JJ Watt acordaron mutuamente separarse", se lee en el comunicado.

El tres veces jugador defensivo del año, JJ Watt, dijo en un video publicado en las redes sociales el viernes por la mañana, cómo se sentía ante esta decisión de dejar a Houston Texans.

"Me senté con la familia McNair y pedí mi liberación, y hemos acordado mutuamente separarnos en este momento", dijo Watt.

Luego de 10 años con los Texans, JJ Watt deja al equipo y esta fue su emotiva despedida.

“Vine aquí hace 10 años cuando era un niño de Wisconsin que nunca antes había estado en Texas. Y ahora no puedo imaginar mi vida sin Texas en ella. La forma en que me han tratado, además de la noche del draft, quiero decir, me abuchearon en la noche del draft, pero todos los días después de eso, me trataron como a una familia”, expresó JJ Watt en su video.

Agregó además: “Y realmente siento que eres mi familia. Desde ese día, he tratado de hacer todo lo posible para trabajar y ganarme su respeto, y tratar de hacer que se sienta orgulloso dentro y fuera del campo. Ustedes me han dado todo y más, y solo puedo esperar que sientan que les he dado todo lo que tengo ".

Al abrirse emocionalmente, Watt señaló que conoció a su esposa en Houston y se hizo amigo de sus compañeros de equipo para toda la vida. También dio crédito a los que estaban detrás de escena en la organización y a los fanáticos en público por su apoyo.

"La conexión es especial", dijo Watt. "Y nunca, nunca lo daré por sentado porque sé lo raro que es".

Los números de JJ Watt

Los números de Watt durante la toda la temporada 2020 han sido 5.0 capturas, 14 tacleadas para pérdida, 17 hits de mariscal de campo, siete pases defendidos, dos balones sueltos forzados y una intercepción.

Watt no ha alcanzado capturas de dos dígitos desde 2018, cuando registró 16.0. Pero aún puede ser efectivo y debería tener un mercado sólido para sus servicios en 2021 ya que el 22 de marzo cumplirá 32 años.

“Estoy emocionado y espero con ansias una nueva oportunidad. Y he estado trabajando muy duro ”, dijo JJ Watt. "Pero al mismo tiempo, siempre es difícil seguir adelante".

La Verdad Noticias te deja el resumen de los números alcanzados por JJ Watt en 10 años después de 128 aperturas. 101.0 capturas, 172 tacleadas para pérdida, 282 hits de mariscal de campo, 25 balones sueltos forzados, 16 recuperaciones de balones sueltos y un par de pick seises.

