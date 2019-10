JÉRÉMY MÉNEZ y su paso por el América

JÉRÉMY MÉNEZ habla de su paso por el América

Posterior a su salida del Club América, el francés Jérémy Ménez relató lo que vivió a su breve paso por México, tras la ruptura con los de Coapa, Ménez se encuentra ya jugando con el París FC de segunda división en su país.

De enero de 2018 a julio de 2019 el galo fichó para el América en donde en un principio parecía estar a gusto, pero con el paso de los días se convirtió en un fracaso inminente, el cual fue achacado a un problema con Miguel “Piojo” Herrera, quien en palabras de Ménez, le quitó oportunidades y provocó su salida del club azulcrema.

“Empecé bien

cuando llegué a México. Me fui de vacaciones y luego realicé la preparación, fue cuando entonces me lesioné. Regresé en febrero y fue cuando tuve una pequeña pelea con el entrenador del América y eso me hizo imposible volver. Al final se defendió, porque los aficionados del América me querían ver jugar; y también los jugadores querían que estuviera en el amistoso en Estados Unidos”.

También comentó que André-Pierre Gignac nunca le dio consejos, aunque sí recuerda haber entablado una relación con el, pero no prosperó y conforme fue pasando el tiempo, el interés se fue perdiendo, “Sí, nos vimos y reímos juntos varias veces; después de mi lesión se cortó un poco la relación; aunque sigo teniendo una buena experiencia de ello”.

A pesar de la poca actividad que tuvo Ménez, no fue nada barato tenerlo en las filas del América, ya que según se tiene registrado, las Águilas pagaron al Antalyaspor de Turquía 250,000 € por el jugador francés, algo así como 5 millones 330 mil 113 pesos. No es la compra más cara que ha hecho el club de Coapa, pero el sueldo de éste jugador, sí es uno de los más altos que ha pagado el América.

