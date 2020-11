JC Chávez Jr. INSULTA a Edgar Berlanga.

El pugilista mexicano Julio César Chávez Jr. recientemente fue atacado por el peleador boricua Edgar Berlanga de 23 años de edad, quien hizo un comentario sobre el azteca en alusión a su problema de adicciones que tuvo.

El pugilista le dijo al hijo de la leyenda del boxeo mexicano que le sacaría “todo el perico a golpes”; ante esto el primogénito del ‘César del Boxeo’ se fue con todo en contra del puertorriqueño en redes sociales.

"Hay un boxeador que me retó, que me va a sacar el perico, pero está bien pendejo, el perico no se saca, se mete, ¡pendejo!".