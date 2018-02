Iztapalapa sigue en el radar para la nueva casa de Cruz Azul

El estadio Azteca será la nueva casa de Cruz Azul a partir del Apertura 2018, pero no por eso la directiva ha dejado de pensar en construir su propio estadio y la delegación Iztapalapa sigue siendo opción.

El director del Instituto del Deporte de la Ciudad de Mexico, Horacio de la Vega, mencionó que hay un plan de crear una ciudad deportiva en dicha delegación de la CDMX y la construcción del estadio bien podría ser el pretexto para llevarla a cabo: “El estadio podría ser ancla, esa ciudad deportiva puede ser tema a futuro, dejar legado, hay otros espacios, pero vamos a ver que sigue”.

Esa es una de las tantas posibilidades que se han manejado, sin embargo el mismo de la Vega mencionó que por ahora no hay prisa por comenzar el nuevo estadio: “Vamos a ser respetuosos con la dinámica y propuesta del conjunto y la disposición que tenga para contar con su propio estadio, no estamos presionando. Si nos dicen ‘nos quedamos en el Azteca’ vamos a respetarlos, no les corre prisa a ellos, eso nos da oportunidad de plantear bien las cosas”

Lo que sí esperan es mantenerse en la Ciudad de México: “Que tenga un final feliz es lo más importante, que la ´Máquina´ siga aquí en la ciudad, que no exista la posibilidad de que se vaya a otro lado, eso lo tienen claro en el equipo y nosotros y lo vamos a trabajar de manera paralela”, dijo el directivo