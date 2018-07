Iván García y Andrés Villareal ganan oro y plata para México en Barraquilla 2018

Iván García y Andrés Villareal ganan oro y plata en Barraquilla 2018.

Los clavadistas mexicanos Iván García y Andrés Villareal hicieron para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 el 1-2 desde la plataforma de 10 metros.

Iván García logró subir a lo más alto del pódium al conseguir 452 puntos tras seis rondas de competencia, con esto ha marcado la vuelta a las competencias internacionales tras ser operado de las dos rodillas luego de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Iván García logró subir a lo más alto del pódium al conseguir 452 puntos tras seis rondas de competencia, con esto ha marcado la vuelta a las competencias internacionales tras ser operado de las dos rodillas luego de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

“Lo que soñé, una hermosa familia; este día para mí es muy especial. Tuve el sueño de repetir mi campeonato centroamericano; hoy lo hice de diferente manera, con mi familia, con lo mejor que me ha pasado. Entonces por esa parte estoy muy feliz. Los sueños se cumplen. Venía de dos años complicados, de dos operaciones en las rodillas; realmente dudé en poder regresar pero con el apoyo de mi familia y de mi cuerpo técnico, mis entrenadores y fisiatras pude estar aquí de nuevo”, mencionó García.

Por su parte Andrés Villareal logró el segundo lugar tras finalizar con un total de 414.80 puntos y el tercer lugar fue para Sebastián Villa de Colombia con 411.85 puntos.

“Gracias a Dios pude remontar, me sentía un poco nervioso pero tuve buen temple y gracias a las instrucciones de mi entrenadora Ma Jim que estuvo a mi lado por eso pude sacar este resultado. Me sentía fuera de las medallas en la cuarta ronda, sabía que tenía que apretar el paso aunque hubo un momento en que me sentí fuera de la competencia”, reconoció Andrés, quien debutó en Juegos Centroamericanos.

“Tuve que esperar mi momento, siento que ya es momento de que sepan quién es Andrés Villarreal y de lo que es capaz. Creo que el crecimiento que he tenido estos últimos años ha sido increíble, hay que trabajar más para pensar en unos Juegos Olímpicos. Sueño con ser medallista olímpico”, expuso Villarreal, quien lleva 14 años en los clavados.

Iván García y Andrés Villareal este miércoles buscarán subirse al pódium por segunda ocasión desde la plataforma de 10 metros sincronizados.