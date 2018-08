Iván García, admiraba a Oswaldo Sánchez y hoy es figura olímpica

Una de las estrellas de los clavados en México es Iván García, quien es medallista olímpico que empezó su trayectoria por este deporte debido a que su conducta en el colegio causaba desesperación a los maestros y sus padres tomaron la decisión de que el deporte era la mejor solución.

Pese a su mala conducta en la escuela, el Pollo presentó una infancia normal como la de cualquier infante en las calles allá en Guadalajara.

"Se puede decir que comencé en esto de los clavados por temas extra deportivos porque era muy inquieto y no sabían qué hacer conmigo mis papás y en la escuela y a los siete años empecé y con el paso del tiempo le agarré el gusto y cuando menos me di cuenta ya estaba en competencias importantes", comentó en una entrevista con Mediotiempo.

"Yo tuve una niñez bonita, salía a la calle a jugar futbol y nunca tuve problemas mas que en la escuela donde terminaba las tareas muy rápido y después no sabía qué hacer con tanto tiempo libre y era cuando me ponía a molestar a los demás".

La realidad es que Iván es un fiel aficionado a las Chivas y en su infancia tenía admiración por Oswaldo Sánchez y el desear ser como él, lo llevó a forjarse una disciplina dentro de los clavados.

"Me ayudó a darme cuenta de que tengo que luchar por lo que quiero y que nada es fácil. Yo veía mucho de niño a Oswaldo Sánchez, al Conejo Pérez y quería ser como ellos que hacían lo que les gustaba, que ganaban bien pero no sabía todo lo que era dedicarte a algo y eso me lo forjaron los clavados y me dio valores".

No olvida sus raíces

Tomando en cuenta la disciplina de la que se adueñó para ser alguien en los clavados, el apoyo de sus padres fue primordial para arribar hasta donde hoy está y por eso les dedica cada una de las medallas que se cuelga en las competencias.

"Yo hacía esto de los clavados sin pensarlo, sin saber lo que iba a lograr y cuando menos me di cuenta ya estaba compitiendo en un Campeonato del Mundo en 2009 en Roma con 14 años y de ahí ya sabía lo que era la responsabilidad de representar a mi país y todo el esfuerzo que hacían mis papás", puntualizó.