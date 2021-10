Italia ganó a Bélgica 2-1 y se quedó con el tercer lugar

Italia ganó a Bélgica, por lo que el equipo consiguió el tercer puesto de la UEFA Nations League, la selección ganó 2-1 con goles de los jugadores Nicolo Barella y Domenico Berardi, pues el equipo demostró su rendimiento en la cancha para pelear por el mundial de Qatar 2022.

Recordamos que el equipo se llevó la Eurocopa el verano pasado, aunque en el anterior partido con España perdieron, pero en este reciente enfrentamiento fue algo parejo con los italianos y los de Bélgica, pero Italia se mostró superior ante el rival y se quedaron en el tercer lugar.

En La Verdad Noticias te compartimos que el partido entre Bélgica vs Italia, se llevó a cabo en punto de las 08:00 horas del domingo 10 de octubre en el Estadio Juventus. El partido fue transmitido a través de la señal de Sky Sports, TNT Sports y en Blue To Go Video Everywhere.

Italia ganó a Bélgica, logró el tercer lugar de la UEFA Nations League

Italia ganó a Bélgica y se quedó con el tercer puesto

En el minuto 45 del partido, Federico Chiesa controló dentro del área y lanzó un disparo que tocó Thibaut Coutois quien mandó al esférico al córner. Mientras que la Azurri salió a buscar el primer tanto y lograron abrir el marcador en el minuto 47.

Por otro lado, Chiesa cobró un tiro de esquina y llegó el primer gol del equipo, pero en el minuto 62 llegó el penal con Timothy Castagne, por lo que tuvo que ser revisado por el VAR, razón por la cual el jugador Domenico Berardi aprovechó para dar al equipo el segundo gol.

Y es que, el jugador Yannick Carrasco tuvo una oportunidad en el minuto 81, pero no logró su cometido, pues a pesar del esfuerzo del equipo, Italia se quedó en el tercer lugar, por lo que los aficionados tendrán que esperar quien será el ganador en el juego entre España contra Francia.

Cabe mencionar que se llevó a cabo el partido entre Bélgica contra Francia de la semifinal, Francia derrotó a Bélgica ante 3-2, por lo que el equipo llegó a la final de la UEFA Nations League.

¿Cuándo es la final de la UEFA Nations League?

España se enfrentará contra Francia

La final será este domingo 10 de octubre entre España contra Francia, pues en este torneo, España llegó a la final al ganar al Grupo A4 con victorias ante Alemania, Suiza y Ucrania, aunque sufrieron la derrota en Ucrania y empataron con Alemania, mientras que en semifinales vencieron a Italia.

La final será en el Estadio de San Siro de Milán, Italia a las 20:45, hora peninsular española. El juego será transmitido a través de La 1 de RTVE y a través de la narración de Radio Marca, mientras tanto los aficionados se sorprendieron tras darse a conocer que Italia ganó a Bélgica.

