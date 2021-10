Italia Vs. Bélgica: Dónde ver el partido por el tercer lugar de la UEFA Nations League

El tercer lugar de la UEFA Nations League (Liga de Naciones) se definirá este domingo entre las selecciones de Italia y Bélgica, por lo que aquí, en La Verdad Noticias te decimos dónde verlo en vivo.

¿Dónde ver en vivo Italia Vs. Bélgica?

La Selección de Italia y Bélgica buscarán quedarse con el tercer lugar de la UEFA Nations League.

Este domingo 10 de octubre los seleccionados jugarán en el Estadio Juventus en punto de las 08:00 horas (tiempo del centro del México).

Para ver en vivo este partido en vivo lo podrás hacer en los canales de Sky Sports, TNT Sports, o, si lo prefieres en streaming a través Blue To Go Video Everywhere.

Italia y Bélgica buscan el tercer lugar de la UEFA Nations League

Cabe mencionar que ambas selecciones vienen de una dura derrota. Recordemos que la selección belga iba ganando por dos goles a los franceses, pero sufrió una remontada cuando nadie se lo esperaba; mientras que Italia se veía como clara favorita después de llevar 37 partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota, y finalmente una España muy criticada por gran parte de su propio país consiguió vencerles con autoridad.

Estas dos selecciones vuelven a verse las caras tras varios meses después de que lo hicieran en los cuartos de final de la Eurocopa. En esa ocasión, evidentemente, los italianos se hicieron con una victoria trabajada. La primera parte de la azzurra fue un masterclass de cómo jugar un partido de fútbol. Dos golazos de Insigne y Barella fueron suficientes para romper la barrera de los cuartos de final.

Para la final del tercer lugar de la UEFA Nations League se prevé que las selecciones salgan con la siguiente alineación.

Bélgica: Courtois, Denayer, Alderweireld, Vertonghen, Carrasco, Castagne, De Bruyne, Tielemans, Lukaku, Hazard y Trossard

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Chiellini, Emerson; Jorginho, Barella, Verratti; Chiesa, Insigne y Berardi

