Isco pide dejar de llorar por Cristiano Ronaldo.

El mediocampista español Isco Alarcón pide que en el Real Madrid dejen de llorar por la ausencia de Cristiano Ronaldo, pues la solución a los problemas de gol debe buscarse dentro del club y no fuera. De igual manera afirmó que no se puede “estar llorando por alguien que no quiso estar” en el Real Madrid.

"Se lleva hablando de Cristiano toda la temporada y no podemos estar hablando de quien no está. Yo echo de menos a Bale o Carvajal cuando no están, no podemos buscar la solución fuera del club, tenemos que mirar dentro del vestuario porque hay soluciones de sobra para hacer muchos goles. No podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí", aseguró.

El futbolista Isco Alarcón volvió antes de lo previsto tras superar su apendicitis y se encuentra motivado para ayudar al conjunto blanco.

"Estamos con mucha tranquilidad y mucha responsabilidad, somos los primeros que cuando salimos al campo lo damos todo y cuando no conseguimos el resultado que queremos nos vamos muy jodidos a casa. La responsabilidad es de todos, no solo del entrenador", defendió Isco.

Isco pide no buscar soluciones afuera

De igual manera el futbolista de 26 años de edad mostró confianza para revertir la compleja situación en la que se han visto en el inicio de la temporada.

"Nosotros tenemos que meter los goles y evitarlos. El ambiente en el vestuario es de mucha tranquilidad y confianza, creemos en nosotros, podemos revertir esto y lo vamos a conseguir", añadió intentando lanzar un mensaje positivo.

Isco habló del momento que vive Julen Lopetegui y considera que el equipo confía en el trabajo del estratega español con el Real Madrid.

"Lo conozco de hace muchos años. En la selección hizo un trabajo fenomenal y aquí, pese a los resultados, lo está haciendo bien. Su idea de juego nos convence a todos. El fútbol es muy ventajista y ahora depende de nosotros y del cuerpo técnico dar la vuelta a esta situación. Todos confiamos en que lo vamos a conseguir", sentenció.