Irving Zurita declara previo al Atlante VS Correcaminos

El equipo de futbol del Atlante emprendió este jueves el viaje a Tamaulipas, donde enfrentará mañana por la noche a Correcaminos.

Luego de concluir el entrenamiento, el defensa lateral y volante por izquierda, Irving Mauro Zurita afirmó que el plantel trabajo muy fuerte durante toda la semana, por lo que está seguro que obtendrán un buen resultado:

“Vamos motivados por que sabemos que si ganamos de visita podemos obtener 4 puntos, luego de que en la Jornada pasada no pudimos anotar, ni ganar ante Mineros”, sostuvo el jugador atlantista.

Dijo que Correcaminos es un equipo con jugadores y director técnico de calidad, con experiencia, por lo que esperamos un juego muy difícil: “Será más complicado porque el equipo dirigido por Carlos Reinoso llega a este compromiso con una derrota de visitante por 4 goles a cero ante Potros de la UAEM.

Hemos visto varios videos de los partidos de nuestro adversario y vemos que es un equipo que practica un futbol ofensivo, por lo que estaremos atentos y concentrados en la parte defensiva para no verse superados en este importante sector”, señaló el volante por izquierda.

Zurita afirmó que no hay presión en el plantel por el hecho de no haber ganado y no haber anotado gol ante Mineros: “Estuvimos trabajando fuerte en la definición y en el plantel hay calidad para que cualquiera de nosotros nos hagamos presentes con goles”, explicó.

Dijo que será importante sumar el mayor número posible de puntos desde el inicio de este Torneo, para ubicarse en los primeros lugares: “Somos un equipo que se distingue por el manejo del balón, trabajaremos en el transcurso del partido ante Correcaminos para imponer nuestra estrategia con un futbol agresivo y en busca de lograr el triunfo”, apuntó el popular “turbo”.

Respecto a la competencia interna que hay en el plantel por la titularidad, Zurita García comentó que hay mucha calidad en sus compañeros, por lo que los entrenamientos son intensos y cada uno de los elementos quiere estar presente en el cuadro titular: “Veo una sana y necesaria competencia deportiva y hay jugadores de calidad para luchar por un puesto en cada partido”.

El jugador atlantista consideró que el hecho de que ya todos los equipos tengan la certificación para poder ascender a la máxima división del futbol mexicano es un gran aliciente que se presenta en cada partido para ir sumando puntos y competir por el título de la Liga de Ascenso MX:

“No será nada fácil este torneo, con la decisión de que todos los equipos están certificados para ascender, despertó la competitividad, por lo que ahora vemos que cada plantel lucha con Respecto a su regreso al Atlante luego de jugar con Atlas en el torneo anterior, el jugador hecho futbolísticamente en Cancún, se mostró contento de estar de vuelta en “su terruño”.

Se siente muy contento y bendecido de regresar al Atlante, ya que Irving Zurita es uno de los canteranos que ha pasado por los equipos atlantistas de la Sub 17 y Sub 20: “Es un orgullo representar a este equipo y yo tengo un sueño desde que entre al Atlante de ser campeón y lo deseo con todo el corazón y que mejor que sea regresando a Primera División”, concluyó.

El duelo dará inicio este viernes 9 de agosto, a las 20:08 horas, en el estadio Marte Rodolfo Gómez, el árbitro encargado es José Luis Báez Félix y la trasmisión será por Sky Sports.