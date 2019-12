Irene Aldana, la aguerrida mexicana se acerca a la pelea por el título

La mexicana Irene Aldana le propinó a la brasileña Ketlen Vieria su primera derrota profesional en las preliminares de UFC 245, al noquear a su rival apenas en el primer asalto con un golpe de zurda que dejó a su rival en la lona. La victoria de Aldana la acercó a la búsqueda por el título de peso gallo en la compañía de artes marciales mixtas.

Fue una victoria contundente la que Irene Aldana logró ante la peligrosa luchadora carioca.

¿Cómo te sientes después de esta gran victoria?

Estoy muy contenta, esto siento que es irreal, el haber logrado esto ante una contrincante tan difícil, alguien que estaba invicta, alguien quien era la que seguía por el título, es el logro más grande de mi carrera definitivamente.

¿Qué significó noquearla de esa manera?

Yo comencé mi carrera con victorias en el primer round por nocaut, y de repente ya no lo estaba logrando y fui un poquito frustrante y yo le decía a mi coach ¿oye por qué ya no estoy noqueando? y él me dijo que iba a llegar, tú sigue entrenando.

Fue un nocaut impresionante que dejó perplejos a los asistentes.

¿Estás feliz porque eso ocurrió en un momento clave?

Exacto, me encanta que ahora el trabajo esté dando resultando que se esté notando, y el hecho de haber confiado en mis entrenadores, el haberles hecho caso y el haber confiado en todo el trabajo que hemos hecho en todo este año, y el haber enfrentando a Raquel Pennington que es ex contendiente al título me dio la confianza para enfrentar ahorita a Ketlen Vieria.

¿Pedirás ya una pelea por el campeonato?

Yo creo que es algo obvio, si Ketlen es la que estaba en línea creo que puede ser lo que siga, yo no presiono las cosas, yo no le pido nada a UFC en especial, yo espero sus ofertas, yo sé que ellos buscan lo mejor para mí, lo mejor para ellos también como empresa, claro, así que yo espero la llamada, espero la oferta, y lo que ellos decidan.

Irene Aldana le quitó el invicto a la brasileña en UFC 245 de Las Vegas.

¿Qué te dijo Dana White, presidente de la UFC?

Me dijo que fue una increíble victoria, que justo derroté a la número 2 de la división, que muchas felicidades y me envió un abrazo muy fuerte.

¿A quién le dedicaste la victoria?

Se la dediqué a mi abuelita, que justo ahora está atravesando por situaciones más complicadas que yo, y que bueno que se logró este triunfo.

Ricardo D. Pat