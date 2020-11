Inter de Milán y Real Madrid podrían intercambiar a Christian Eriksen e Isco

Inter de Milan y Real Madrid podrían intercambiar a Christian Eriksen e Isco

El futuro de Isco Alarcón en el Real Madrid tiende de un hilo. Zidane está confiando en él dándole minutos, pero su rendimiento ha disminuido en los últimos meses. Por ello, el de 28 años podría tener los días contados en la capital española.

El volante cumple contrato el próximo verano de 2022. Aún así, Florentino Pérez ya estaría estudiando el nuevo destino para el centrocampista. Según Sport Mediaset, el Inter de Milán y el Real Madrid están estudiando conjuntamente un posible intercambio entre sus jugadores.

Isco Alarcón podría irse al cuadro italiano mientras que, Christian Eriksen aterrizaría en la capital española para comenzar a lucir la elástica merengue. Ambos conjuntos están barajando esta posible alternativa de cara al próximo mercado de fichajes.

El posible intercambio entre el Inter de Milan y Real Madrid

El Real Madrid y el Inter de Milán ya están en contacto para tomar decisiones importantes que puedan afectar a sus filas. Cabe la posibilidad de que se produzca algún intercambio de jugadores durante el próximo mercado de fichajes que abrirá en enero de 2021.

Isco Alarcón y Christian Eriksen tienen varias cosas en común. Además de compartir demarcación y tener un perfil profesional similar, ambos jugadores no están atravesando sus mejores momentos en sus clubes actuales.

La situación del jugador del Inter no mejora, durante sus meses como nerazzurri no ha logrado hacerse un hueco en el once inicial de Conte. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el intercambio interesa tanto a los equipos como a sus jugadores.

Ambos profesionales quieren contar con importantes minutos durante la temporada para desarrollarse y mejorar sobre el terreno de juego. El intercambio se produciría con vistas a favorecer el rendimiento de Isco y Eriksen contribuyendo a unos mejores resultados en sendos conjuntos.