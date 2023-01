¿Intento de chantaje? Mujer demanda a Mike Tyson por violación hace 30 años

Con toda la polémica que se vive por el caso de Dani Alves, un nuevo escándalo de agresión sexual se avecina en la escena deportiva. Y es que recientemente apareció una mujer que acusa a Mike Tyson de haber abusado de ella hace 30 años.

La presunta víctima, quien asegura fue violada por Tyson a principios de los años 90, reclama 5 millones de dólares en concepto de daños, según documentos judiciales presentados este mes ante un tribunal de la ciudad de Albany y que se conocieron este martes.

De acuerdo con la agencia EFE, la demanda se ampara en una ley de Nueva York para buscar justicia por delitos sexuales hasta ahora prescritos, y bajo la que también se han iniciado acciones legales contra otras figuras como el ex presidente Donald Trump o Bill Cosby.

En este caso, la presunta víctima asegura que conoció a Mike Tyson en un club de Albany y que después se subió con él en un vehículo para ir a buscar a una amiga."Tyson inmediatamente empezó a tocarme e intentó besarme”, dijo la mujer.

“Le dije que no varias veces y le pedí que parase, pero siguió atacándome. Después me quitó los pantalones y me violó violentamente", explica la demandante en una declaración jurada ante las autoridades norteamericanas.

Es importante destacar que la mujer, cuya identidad hasta el momento se mantiene anónima por temas de seguridad, no precisa la fecha del ataque más allá de que se produjo a principios de los años 90.

En 1991, Tyson fue detenido por violar a una mujer de 18 años, Desiree Washington, en un hotel de Indianápolis y posteriormente condenado a seis años de cárcel, de los que cumplió algo menos de tres en prisión.

El boxeador de 56 años, que fue campeón mundial de los pesos pesados entre 1987 y 1990, siempre mantuvo su inocencia en aquel caso. En total, Mike Tyson tuvo siete hijos con cinco mujeres distintas.

