Insultan y llaman vulgar a diputada que busca prohibir las corridas de toros

La diputada poblana Nayeli Salvatori subió al estrado principal de la Cámara de Diputados la tarde del martes con el principal objetivo de presentar la iniciativa para la prohibición, tortura o matanza a cualquier animal en espectáculos públicos o privados tanto en Arenas o Plazas, en específico, busca erradicar las corridas de toros.

La actualmente representante del Partido Encuentro Social en alianza con Morena, se presentó ante la Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias dentro del Primer año de Ejercicio, para solicitar ante el Pleno, se tome a análisis y evaluación dicha iniciativa por parte de los diputados de todas las fracciones parlamentarias para su análisis y evaluación.

“Las corridas de Toros según la Real Academia de la Lengua, consisten en lidiar contra Toros en un sitio o lugar, lidiar es luchar contra el toro hasta darle muerte. La Tauromaquia es definida como la ciencia del Toreo, toda ciencia, incluso, está estructurada con reglas y maneras en que la corrida y lidia de toros debe ser consumada con la muerte del animal”, expuso en su inicio Salvatori Bojalil.

Indicó que esta práctica no debe ser considerada como deporte, en un deporte donde se presupone la igualdad de circunstancias entre sus competidores, de ahí que existan categorías por sexo, edad y experiencia pero en los Toros no lo hay, argumentó.

Luego de que publicara a través de su cuenta oficial de Twitter, la diputada Nayeli Salvatori recibió un sin fin de insultos por parte de "Taurinos" quienes de manera inmediata rechazaron su propuesta.

"No paran los insultos, me llaman puta, hija de la chingada, pendeja, perra, pero es normal no puedo pedir mucho, si no saben respetar a un animal mucho menos a una persona. Con ese tipo de respeto los taurinos me piden que respete su “tradición”. En fin yo seguiré trabajando."