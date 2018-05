¡Insólito! Tras gol dudoso, jugadores agreden al árbitro

Insólito momento se vivió en Etiopía cuando unos jugadores agredieron al árbitro, luego de que este validara un gol que los futbolistas consideraron como dudosa. Estos hechos se suscitaron en la Primera División del duelo entre Welwalo Adigrat University FC y el Defence.

Mientras partido se encontraba empatado 1-1, el árbitro nazareno validó un gol que hacía que Defence se fuera al frente. Este hecho desató la furia del Welwalo Adigrat University se enojaran con el silbante.

Instantes después, los jugadores encararon al silbante para que cambiara de opinión y no validara la anotación. El árbitro corrió por la cancha para que los jugadores no lo encararan, pero esto le ayudó ya que los jugadores lo alcanzaron y no agredieron.

En el video se puede ver cómo el silbante abandona el campo para evadir a los jugadores, sujeta el banderín para tratar de defenderse pero una persona lo empuja al suelo y después, los jugadores del Welwalo Adigrat University lo patean.

Después los jugadores del Welwalo Adigrat University FC y el Defence se encaran. En otro video se puede apreciar que la policía tuvo que intervenir para alejar a los jugadores y los demás futbolistas poco a poco se van a apartando.

A través de un comunicado, la directiva de Welwalo Adigrat University anunció que despidieron inmediatamente al entrenador, Maru Gebretsadik, ya que fue la persona que abandonó la banda del equipo para posteriormente empujar al silbante y que los demás jugadores lo agredieran.

A su vez, sentenció que los jugadores fueron informados que habrá consecuencias para aquellos que hayan participado en la agresión al silbante. Por el momento, el torneo se encuentra suspendido y los clubes de la Liga tendrán una reunión con la Federación para abordar el tema de la violencia en los partidos.