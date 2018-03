Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- ¡Insólito! Fan rusa golpea con un consolador a Carles Puyol. Con el Mundial de Rusia 2018 a la vuelta de la esquina, las federaciones invitadas ya comienzan a terminar todos los preparativos para esta fiesta . Una de ellas es España, quien ha tenido por muchos años como referente a Carles Puyol, quien cuenta también con mucha influencia mediática por lo que a donde quiera que va tiene miles de fans. Y ahora que estuvo en Rusia para participar en la campaña promocional del Mundial 2018 se ha topado con sus fans, quienes no siempre han tenido buenos comportamientos. Pues el ex defensa se topó después del sorteo con unas fans que insistían en grabarse un vídeo con él. Puyol, muy amablemente, se paró para atenderlas pensando que querrían una simple fotografía y ya está.

¡Insólito! Fan rusa golpea con un consolador a Carles Puyol

Te puede interesar

Las chicas empezaron a incomodarlo cuando le decían en inglés que tenía un “cabello muy bonito” y que era “muy guapo”. Tras los piropos y sin previo aviso, una de ella le golpeó levemente la cara con un. ¡Así es! no es un error ortográfico ni de lectura, una fan le dio aen el rostro con un ‘dildo’ de tamaño...bastante considerable. La chica expresó así su deseo decon el azulgrana mientras también se lo decía con palabras. La surrealista escena quedó grabada en vídeo y ahora ha empezado a viralizarse por las redes sociales. Gracias a esas imágenes queda claro que el ex futbolista no sufrió ningún daño, solo incomodidad, y que el personal de seguridad puso fin de inmediato a la vergonzosa situación