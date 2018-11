Iniesta habló de la aterradora historia que padeció respecto a su depresión

Andrés Iniesta y el Barcelona alcanzaron en conjunto el éxito total en 2009 con la obtención del famoso triplete: ganaron La Liga de España, la Copa del Rey y la Champions League en la misma temporada. Pero fue justamente luego de haber hecho historia que al crack español se le desató un infierno.

Andrés Iniesta afirmó haber sido víctima de depresión y recordó la dura etapa que le tocó vivir. Además, el ex Barcelona confesó que deseaba

"A las personas nos mueve la ilusión y en una situación así no tienes nada, no sientes las cosas. Deseaba que llegara la noche para poder tomarme una pastilla y descansar", dijo en el programa 'Salvados' de 'La Sexta'.

"Cuando sufres depresión, no eres tú. Cuando estás tan vulnerable es difícil controlar momentos de la vida", explicó Iniesta.

Andrés explicó que la depresión le llegó después de haber conseguido el triplete con el conjunto azulgrana.

“Ganas el triplete, metes el gol al Chelsea, ganas la Champions, un año increíble, y no sé después te encuentras mal, algo raro, no sabes catalogarlo y ahí empieza un proceso donde te encuentras mal y no sabes por qué, te hacen pruebas y todo está bien, pero tú no estás bien”.