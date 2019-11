Iniesta es mejor que Messi, asegura ex futbolista italiano.

La calidad de astro argentino Lionel Messi y del español Andrés Iniesta no está puesta en tela de juicio, pero para uno de los ex futbolistas de la Selección de Italia; es mejor futbolista el mediocampista Campeón del Mundo en Sudáfrica 2010 que el número ‘10’ de ‘La Albiceleste’.

Iniesta es mejor que Messi, asegura ex futbolista italiano.

Y es que ambos futbolistas coincidieron en la época dorada del cuadro Blaugrana, además de que Andrés Iniesta conquistó todo con la Selección de España; de forma reciente el ex mediocampista italiano Claudio Marchisio reveló que para él es el ‘Fantasmita’ el mejor de la historia por encima del propio Lionel Messi.

"A mi me lo explican y no lo entiendo. Como Iniesta no ganó un Balón de Oro. Iniesta tiene tres cerebros: uno en el pie derecho, otro en el izquierdo y otro en la cabeza. Barcelona tendrá a Messi pero para mí, el mejor de la historia es Andrés Iniesta", lanzó Claudio Marchisio en Premios Liedholm, entregados en Cuccaro Monferrato, en el Piamonte italiano.

Iniesta es mejor que Messi, asegura ex futbolista italiano.

Iniesta es mejor que Messi: Marchisio

Además el propio ex futbolista italiano Claudio Marchisio, quien formara parte de la Juventus y de la selección de su país; aseguró que Andrés Iniesta era la pieza clave de la maquinaria catalana.

"Es impresionante lo fácil que puede jugar y enseñar a jugar al fútbol. Él era el arma letal del Barcelona".

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Iniesta es mejor que Messi, asegura ex futbolista italiano.

Te Puede Interesar: Messi y Cavani a punto de agarrarse a GOLPES en pleno partido (video)

Lo que siempre nos dejará una gran polémica fue la entrega del Balón de Oro 2010, que se lo llevó el rosarino de 32 años de edad y para muchos ese galardón en ese momento era para Andrés Iniesta, quien además de que junto a Lionel Messi ganaron todo con el Barcelona; logró el gol del triunfo en tiempo extra ante Holanda en la Final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Únete a nosotros en Instagram