Inglaterra vs Senegal: Previa y horario del partido de octavos de final

Las rondas eliminatorias continúan con todo en el Mundial Qatar 2022 y para cerrar el domingo futbolero, se juega el Inglaterra vs Senegal, que promete ser un duelo muy apasionante entre las dos selecciones con estilos de juego distintos.

Garreth Southgate, con los ingleses, ha recibido muchas críticas por el poco uso de las herramientas ofensivas que tiene a su disposición, optando por usar sistemas tácticos en los cuales se aleja de la posesión del balón y apuesta por el contragolpe.

Senegal podría aprovecharse de esta parte del juego en el conjunto europeo, para hacer uso de su trabajo en equipo y lograr dar latigazos que condenen a los británicos a regresar a su isla en una fase muy temprana de la copa del mundo punto

Sin embargo, el duelo promete bastante a los fans del fútbol, que añoran ver si se da otra sorpresa más pero ahora en la fase eliminatoria, y en La Verdad Noticias te contamos el horario del partido para que puedas disfrutar de él.

Horario del Inglaterra vs Senegal

El partido puede ser muy ríspido

El partido cerrará la jornada del domingo en el Mundial, por lo que su silbatazo inicial será a partir de las 13:00 en tiempo del centro de México, para que todos los amantes de este deporte estén pendientes de uno de los duelos más apasionantes en esta ronda.

Su transmisión no podrá ser vista a través de otro sistema que no sea el de Sky, pues parece que ninguno de los duelos que no tengan equipos americanos en su disputa, tendrán que pasar a través de este sistema exclusivo para suscriptores.

Inglaterra puede hacer cambios

Rashford fue figura

Ante el buen funcionamiento de algunos jugadores en su último duelo ante Gales, se especula que los ingleses harán cambios a nivel ofensivo para mejorar en este aspecto, como lo sería la entrada de Marcus Rashford como titular, e incluso, Phil Foden.

Inglaterra vs Senegal será un encuentro donde los ingleses podrían llegar a sentirse un peligro muy grande si no protegen de manera correcta a los atacantes rivales, que se caracterizan por ser veloces y buenos para el contragolpe.

