Inglaterra da a conocer su convocatoria para fecha FIFA

La Selección de Inglaterra dirigida por Gareth Southgate anunció su primera convocatoria pos-munidalista con el fin de los partidos de septiembre de la fecha FIFA.

En la lista aparecen hombres como Harry Kane, Jordan Pickford y Harry Maguire, quienes resultaron estrellas del cuadro inglés en la pasada Copa del Mundo.

Llaman también la atención las ausencias de Jamie Vardy y Gary Cahill, integrantes del Leicester City y del Chelsea, respectivamente, quienes hace un par de días dieron a conocer que se hacían a un lado para abandonar a la Selección de Inglaterra para abrir paso a la nueva generación de jugadores.

“Hace tiempo que la idea me rondaba la cabeza (dejar la selección) y ahora que Gareth Southgate quería hacer más joven la plantilla, algo que fue beneficioso en el Mundial, le he explicado mi decisión y lo entendió, no hubo ningún problema”, aclaró Vardy.

Lista de convocados

La lista para los compromisos ante España y Suiza está compuesta por: Alexander-Arnold, Dele, Dier, Henderson, Lallana, Loftus-Cheek, Mccarthy, Rashford, Shaw, Stones, Trippier, Welbeck, Butland, Delph, Gomez, Kane, Lingard, Maguire, Pickford, Rose, Sterling, Tarkowski, Walker.