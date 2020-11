Inesperada opinión de William sobre la temporada de “The Crown”

Esta fue la reacción del príncipe William al respecto de la nueva temporada de The Crown. | La Verdad / cortesías

La dura opinión del príncipe William con respecto a esta serie de Netflix, en especial a su nueva temporada, fue inesperada porque explotó contra la serie. En La Verdad Noticias te decimos qué fue lo que sucedió.

Reacciones en la realeza

Después del esperado estreno de la cuarta temporada de la serie The Crown, la trama ya logró crear reacciones dentro de la familia real británica, aunque mucho se pensaría que fue en el príncipe Carlos, al quedar expuesto en varios aspectos de su vida, sobre todo en la sentimental, lo que pasó es que fue el príncipe William quien se mostró molesto al asegurar que están ganando dinero a costa de sus papás.

La nueva temporada y la princesa Diana

En los nuevos 10 capítulos de la serie se deja al descubierto cómo era la relación entre Carlos y la princesa Diana, así como la intervención de Camila Parker, quien por muchos años fue considerada como la villana dentro de la historia. Aunque la opinión del duque de Cambridge no fue directamente expuesta, fuentes cercanas aseguraron que estaba molesto y que la serie está explotando a sus papás para ganar dinero, según el portal español Vanitatis.

Otra fuente indicó que William también consideraba que la serie era profundamente intrusiva y que daba una visión maligna y desagradable de los miembros más importantes de la familia real, refiriéndose a su papá, el príncipe Carlos y su abuela, la reina Isabel II.

El testimonio

El diario The Times también recogió un testimonio que aseguraba que, el príncipe William estaba molesto porque mostraban a sus papás de manera falsa y simplista. No obstante, Paul Burrell, ex mayordomo de Diana de Gales dijo que The Crown era la mejor serie que se había hecho hasta ahora, porque muestra la verdad y una dramatización certera de lo que realmente sucedió.

Paul también dijo que lo más seguro era que la familia real no vería la serie y que tampoco querían que el público conociera los secretos dentro del palacio. Mientras tanto, otros expertos y biógrafos reales consideran que la mayoría de las situaciones mostradas en la pantalla chica no se parecen a la realidad y que muestra una historia totalmente fantasiosa.

No es representación exacta

Dickie Arbiter, un periodista veterano y jefe de prensa de Buckingham de 1988 al año 2000, teme que los espectadores no se den cuenta de que no es una representación exacta de lo que pasó y se queden solo con el concepto que muestra The Crown.

