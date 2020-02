Inés Sainz sufre incidente en una playa mientras tomaba el sol (FOTOS)

Inés Sainz sufre robo en una playa mientras tomaba el sol (FOTOS)

La bella y brillante conductora deportiva de Azteca Deportes, Inés Sainz, denunció un indignante hecho a través de redes sociales luego de ser víctima de los amantes de lo ajeno mientras se encontraba disfrutando de unas merecidas vacaciones en las paradisiacas playas del Caribe Mexicano, tras su gran cobertura en el Super Bowl LIV donde los Kansas City Chiefs consiguieron su segundo trofeo Vince Lombardi.

Inés Sainz denunció el hecho en redes sociales

Inés Sainz se relajaba en Cancún

La hermosa periodista compartió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter el pasado 3 de febrero, en el cual denunció el robo de sus zapatos a manos de una huésped que se encontraba hospedada en el mismo hotel que ella en la Ciudad de Cancún, hecho que sorprendió rotundamente a la hermosa conductora.

Inés Sainz disfrutaba de unas vacaciones

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

“Estoy en Cancún en un lindo hotel q me gusta. Estaba asoleándome y dejé mis zapatos a 3 mts de mí en la sombra y 5 minutos después un trabajador del hotel me dice: creo que se llevaron sus cosas. De no creerse uña huésped se los robo! Y son los únicos que traje”, denunció Inés en redes.

#PobrePaís Estoy en Cancún en un lindo hotel q me gusta. Estaba asoleándome y dejé mis zapatos a 3mts de mí en la sombra y 5 minutos después un trabajador del hotel me dice: creo que se llevaron sus cosas. De no creerse uña huésped se los robo! Y son los únicos que traje ����‍♀️����‍♀️ — Inés Sainz ���� (@InesSainzG) February 3, 2020

Te puede interesar Super Bowl 2020: Inés Sainz sexy fan de los 49ers

Durante la cobertura del partido del Super Bowl LIV, Inés Sainz tuvo que pasar por un momento incómodo, ya que al acercarse a un cerco de seguridad, no pudo saltarlo y tuvo que quedarse al margen, sin embargo, pudo conseguir algunas entrevistas con los jugadores de los 49ers y de los Chiefs.

Inés Sainz lo volvió a hacer. ������ pic.twitter.com/yqcT7JwJid — Luis Salas (@LuisSalasT) February 3, 2020

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana