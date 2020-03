Inés Sainz revela discriminación a las mujeres en el mundo del deporte

La periodista deportiva de TV Azteca, Inés Sainz, reveló en una entrevista realizada por el portal “índigo Noticias”, la discriminación a la que se ha enfrentado por ser mujer en el mundo del deporte, misma que han padecido gran cantidad de mujeres de diferentes medios.

Inés Sainz es una gran periodista deportiva pero eso no la salvó de la discriminación

“Me ha tocado estar peleando la entrevista, me han aventado y regreso e igual los aviento, digo ‘si esto es así y quieres que sea una guerra pues no me rajo”, comentó a la también periodista Ana María Lomelí.

Inés ha tenido que soportar de todo para llegar hasta donde está actualmente

"Por qué no hay mijeres hablando del deporte"

Inés Sainz señaló que el deporte fue algo con lo que nació y creció ,por lo que al llegar a la Universidad se preguntó por qué no había mujeres hablando de deportes. “¿Qué pasa? ¿por qué si nos apasionan igual, nos envuelven y tenemos nuestra forma de ver el deporte por qué no hay mujeres hablando de deporte?, mencionó.

Inés ha cubierto todo tipo de eventos deportivos

Fue entonces cuando a pesar de estar estudiando leyes decidió dedicarse al mundo del deporte, por ello al incorporarse a TV Azteca conoció a José Ramón Fernández, a quien le aseguró que la tendencia global era comenzar a dar espacios a mujeres en noticiarios deportivos, como comentaristas, y que en México y Sudamérica no había nadie.

José Ramón Fernández impulsó la carrera de Inés

Poco después Azteca renovó sus derechos para transmitir partidos de la NFL y todo el contenido derivado de esta asociación deportiva. Fue en ese momento cuando José Ramón Fernández pensó en ella para conducir este espacio.

Inés se ha convertido en una de las periodistas más respetadas

Sainz también recordó cuando al principio buscaba entrevistas en los clubes europeos y la sacaban o le negaban el acceso pues pertenecía a la “prensa rosa”, ante estos actos de discriminación le tocó luchar para que los agentes deportivos entendieran que la prensa deportiva no sólo es para hombres.

Estamos en vivo en Índigo Noticias con Ana María Lomelí https://t.co/avWI02NDh1 — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) March 3, 2020

