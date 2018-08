¡Increíble! Marco Fabián no firma con Fenerbahçe y se le acaba el tiempo para jugar en Europa.

El conjunto turco del Fenerbahçe hizo el anuncio de que el mediocampista mexicano Marco Fabián no habría pasado los exámenes médicos por lo que no se le contrataría, situación que el entorno del Seleccionado Nacional desmintió y tras caerse su llegada al futbol turco; el canterano de Chivas tendrá cuatro días para colocarse en algún equipo europeo o dejar de jugar por seis meses.

El equipo del Fenerbahçe dijo que el futbolista de 29 años de edad no había pasado los exámenes médicos de rigor, por lo que no lo contrataron; horas después y mediante redes sociales el entorno de Marco Fabián desmintió que eso fuera el motivo de no fichar por el club turco, sino que más bien fueron algunas cláusulas contractuales que modificaron y que el futbolista no aceptó; ocasionando el rompimiento de las negociaciones para realizar el fichaje.

“Las negociaciones iniciaron hace una semana con la directiva y el cuerpo técnico, (Fabián) realizó los exámenes médicos sin ningún problema, pero después quisieron cambiar el contrato, mismo que ya se había acordado antes de viajar a Estambul”, se informó a través de un comunicado emitido por los encargados de prensa del mexicano.

En el comunicado emitido por el entorno del futbolista de igual manera hacen mención que el futbolista se encuentra al 100% luego de que tuvo participación con la Selección Mexicana y el equipo alemán.

“Marco rechaza categóricamente el comunicado del club, donde se se asegura que el fichaje no se concretó por una supuesta lesión en la espalda”. “El jugador no ha sufrido ningún tipo de dolor desde que se sometió a la cirugía, prueba de ello son los partidos que jugó con el Eintracht Frankfurt y con la Selección Mexicana en el Mundial”.

Actualidad en el caso de @MarcoFabian_10

NO fue por problemas de espalda... pic.twitter.com/Gav3fUEBNn — Valeria Marín (@ValMarinR) 27 de agosto de 2018

Luego de que no se concretara el fichaje de Marco Fabián por el conjunto turco, el canterano de Chivas tendrá hasta el próximo viernes 31 de agosto para fichar por algún equipo del Viejo Continente. Siendo que la MLS cerró fichajes el pasado 8 de agosto y que solamente pueden llegar extranjeros que sean agentes libres, teniendo un año más de contrato con los alemanes y con quienes tendría que reportar en caso de no tener acomodo.

Por un momento, en el entorno del jugador contemplaron Portugal como opción pues según FIFA su cierre de fichajes es el 21 de septiembre. Sin embargo, en realidad será también este viernes. Las únicas opciones que le quedan a Marco Fabián para seguir en el Viejo Continente son: España, Alemania, Bélgica, Turquía, Holanda y Francia; quienes cierran el mercado de fichajes el próximo viernes 31 de agosto.

Otra de las opciones para Marco Fabián es volver a la Liga MX, quien tiene prorroga hasta el 5 de septiembre para que jugadores del extranjero puedan ser contratados por algún equipo mexicano.