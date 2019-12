¡Increíble! Lo noquean y se levanta para ganar

En una excelente cátedra de honor, valentía, coraje y ganas de triunfar, así fue como el boxeador mexicano Óscar Valdez Fierro logró obtener el campeonato superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), ante un rival que lo había mandado a la lona en el segundo asalto del encuentro.

El ex campeón Adam López en una pelea difícil para el mexicano Óscar Valdez, quien buscaba el campeonato superpluma le propinó una serie de golpes al púgil mexicano quien visitó la lona tan solo al inicio del segundo round de la pelea.

Óscar Valdez vs Adam López en las vegas

Óscar Valdez nuevo campeón

Pareció que López pudo vencer a Valdez cuando conectó con un gancho de izquierda limpio a la barbilla que lo derribó con aproximadamente 50 segundos para el segundo asalto. Valdez, quien golpeó la lona torpemente, nunca vio venir el golpe y parecía un poco inestable cuando se puso de pie, pero logró atravesar el round sin sufrir mucho más daño.

Aún cuando su esquina no daba crédito de lo que sucedía arriba del cuadrilátero y de la cantidad de golpes que recibía Valdez por su rival, la estrategia fue cambiando con el paso de los round al punto que el sonorense ex campeón peso pluma en el séptimo asalto demostró a los espectadores en The Cosmopolitan of Las Vegas que su brillante carrera en el boxeo continúa en ascenso.

Óscar Valdez es el nuevo campeón de la OMB

En el séptimo round con un buen jugo de piernas y una excelente combinación de ganchos sobre Adam López, Valdez conectó un veloz y potente gancho sobre su rival y ex campeón superpluma al que mandó a la lona recibiendo el conteo del referee quien sobrevivió a la vía del cloroformo levantándose para defender su título pero el mexicano nacido en Sonora se fue con todo para lograr que la pelea se detuviera por la vía del nocaut y ser el nuevo campeón superpluma de la OMB.

Cabe recordar que Óscar Valdez estuvo a nada de quedarse sin pelear, esto porque su principal rival Adrián Gutiérrez, se presentó en el pesaje del viernes con 11 kilos de más. Y el mundialista olímpico tuvo que enfrentarse con López lo que la suerte le favoreció siendo el nuevo campeón y logrando una bolsa de 300 mil dólares.

