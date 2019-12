¡Impresionante! Floyd Mayweather le regaló un vehículo a su hija valuado en 3 MDP

Santa Claus llegó a casa de la familia Mayweather, ya que el excampeon del mundo le regaló a su hija Iyanna de apenas 19 años de edad un auto marca Mercedes-Benz G63 valorado en más de 160.000 euros, a lo que equivale más de 3 millones de pesos, esto debido a la navidad, así lo público en redes sociales.

El boxeador lo hizo público a través de su cuenta de Instagram, causando sensación entre todos sus seguidores, pues como se sabe Floyd en un atleta que le gusta lo extravagante, pues es una amante de los vehículos teniendo más de un centenar de carros.

Floyd Mayweather el papá que todos quisieran tener

Pero eso no quedó ahí, pues el “Monny” también se autoregalo para esta época decembrinas un Bentley Continental FT Mulliner en negro con un precio aproximado de 218, 350 a los 2336,100 mil dólares y un Rolls Royce Cullinan, a pesar de contar con la edición 2019, en blanco, el cual costó 325 mil dólares y cuenta con V12 biturbo mejorado de 6.7 litros.

Cabe mencionar que estos automóviles últimos modelos se irán directo para su mansión de Miami en donde el boxeador se la pasa la mayor de sus tiempos, emprendiendo su faceta como empresario a través de su marca TMT.

Además que fue catalogado como el atleta mayor pagado de la década de acuerdo a la revista “Forbes, en donde a través de sus redes sociales agradeció en renombre a su trayectoria. “ Primero quiero felicitar a todos los demás atletas en esta lista y segundo me siento honrado de haber logrado tales números récord. Sin faltarle el respeto a nadie, pero hice estos números realmente en 5 años debido a un par de despidos y sin avales. Nunca quise un acuerdo de patrocinio de nadie porque mi visión siempre era ser mi propio jefe y no tener obligaciones con nadie. Así que comencé mi propia empresa de promoción y marca propia (TMT) en la que seguimos creciendo y pronto seremos los patrocinadores. Puedes decir lo que quieras sobre Floyd Mayweather, pero los números y los elogios no mienten. Esto es realmente sobre trabajo duro y dedicación y saber lo que vales”.

