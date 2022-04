Impiden embargo a propiedad de Fernando Barbachano en Cancún

La tarde de este lunes 4 de abril se intentó llevar a cabo una diligencia de emplazamiento y embargo a una propiedad de Fernando Eugenio Barbachano Herrero en los condominios ubicados en el kilómetro 2.2 del bulevar Kukulcán en la Zona Hotelera de Cancún, esto dentro del exhorto 4/2022 del índice del juzgado primero mercantil.

Este medio de comunicación supo que la diligencia es en contra no solo del antes mencionado, sino también en contra de Carolina Mariel Barbachano y John Patrick Barbachano, así como la persona moral Mayaland S.A. El actuario y autoridades llegaron al sitio alrededor de las 15;30 horas para hablar con personal y guardias del condominio.

Luego de varios minutos, no les permitieron ingresar, según porque las personas acusadas no viven allí, por lo que personal del lugar y el guardia, impidió que la diligencia se llevara a cabo, además, presentaron la copia de la suspensión y del auto de admisión del amparo, en donde se indica que solicitaron el no uso de la fuerza pública.

El problema seguirá

Es de mencionar que el juez no solo autorizó lo antes dicho, sino que también dictó que, en caso de que se le negara al actuario y autoridades el ingreso para emplazamiento y embargo a la propiedad de Fernando Eugenio Barbachano, ahora sí, podría hacer uso de la fuerza pública y es por ello que los abogados buscarán darle seguimiento para que de nueva cuenta regresen, pero ahora con oficiales de la Policía Quintana Roo e incluso de la FGE de Quintana Roo y Yucatán.

“En la entrada nos dijeron que la gente no vivía allí, pero en cómo es posible que también en la entrada tenían la copia de la suspensión y del auto de admisión del amparo, lo que obviamente revela que viven allí y no solo eso eso, pues lo que dijeron puede tomarse como una falsedad y no tiene ningún sentido”, dijo uno de los representantes legales, quien por su seguridad no reveló su nombre.

Este mismo declaró ante La Verdad que regresarán de nueva cuenta al condominio, posiblemente con policías, aunque no descartó que de nueva cuenta vuelvan, sin el uso de la fuerza pública.

Recordemos que este “pleito” inició desde el 2020, ya que Fernando Eugenio Barbachano inició la venta de uno de sus predios donde se encuentra el complejo Mayaland de Pisté, en Chichén Itzá, mismo que sería vendido por la cantidad de 10 millones de dólares o 200 millones de pesos, con un pago inicial de 4.5 millones de dólares y posteriormente otros pagos con el que se finiquitara el trato.

Dentro de los contratos se estipula que después del primer pago se entregaría la operación del hotel y tras 60 días se realizarán los últimos dos pagos, sin embargo cuando se realizaría el depósito, el vendedor (Barbachano), dejó de contestar a su comprador, lo que ocasionó que concluyeran los días de plazo dentro del contrato y con esta estrategia procedió a desalojar el hotel que ya tenía en operación el empresario Rodolfo Rosas Moya.

Por último, todo parece indicar que el problema seguirá y se espera que pronto vuelva el actuario al condominio, siendo el tercer intento, el primero fue en el mes de febrero, donde también presentaron un amparo y la segunda vez el que ocurrió la tarde de hoy lunes. La Verdad Noticias dará seguimiento al tema.

