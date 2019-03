Iker Casillas renueva con el Porto hasta el 2020.

El exportero del Real Madrid, Iker Casillas, ha renovado su contrato con el conjunto del Porto hasta el 2020, así lo dieron a conocer este miércoles mediante las redes sociales del equipo lusitano.

En el acuerdo de renovación de contrato con el cuadro lusitano, estipulan el poder ampliar un año más.

“Incluye otro año opcional y estoy convencido de que no es el último contrato de Casillas con nosotros", declaró el presidente del Porto, Jorge Pinto da Costa, en una rueda de prensa.

El portero de 37 años de edad se dijo agradecido por la confianza de la directiva lusitana para poder continuar con su carrera.

"No es fácil apostar por alguien que tiene casi 38 años, agradezco la confianza que me dan y quiero seguir en un club en el que me siento en casa y donde quiero acabar mi carrera", reaccionó Casillas.