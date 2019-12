Iker Casillas TROLLEA a Miguel Layún en redes sociales

Miguel Layún, jugador de los Rayados de Monterrey, fue trolleado por uno de los mejores porteros en la historia del futbol mundial, al solicitar ayuda en redes sociales para evitar ser víctima de fraude tras una presunta advertencia de Whastapp sobre la caducidad de su cuenta.

El ex lateral americanista solicitó ayuda a través de su cuenta oficial de Twitter tras recibir un mensaje en su Whastapp, en donde justificó que no quería ser víctima de algún fraude virtual a lo que diversos usuarios respondieron y corroboraron la falsedad de la cadena sin embargo un viejo compañero no dudo en gastarle una pequeña broma.

De entre todos los comentarios resaltó el del arquero español del Porto, Iker Casillas quien mencionó que el mensaje era “Tan falso como tus tiros a portería”, respuesta que causó el deleite de los internautas seguidores de ambos jugadores.

Pero el lateral de Monterrey no se quedó atrás y replicó el mensaje: “viejito cabron!!! Ven a visitarnos mejor!!!”

El portero campeón del mundo en 2010, compartió vestuario con el mexicano en el Porto de Portugal en el 2015 y su amistad se ha visto reflejada en redes sociales. Situación similar con Héctor Herrera.

Layún se encuentra en Qatar para disputar el Mundial de Clubes con el conjunto de Rayados. El próximo sábado harán su debut ante el Al-Sadd de ese país.

