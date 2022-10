Iker Casillas: ¿Qué deportistas ya salieron del closet?

Este próximo martes 11 de octubre, precisamente se conmemora el día internacional de salir del closet, y se considera un día mundial para tomar conciencia conciencia sobre los derechos humanos de personas lgbtq+ enfatizando en que la más básica y mejor forma de activismo, es ‘salir del closet’ frente a la familia, amigos o compañeros de trabajo, y viviendo una vida abiertamente LGBT.

La idea inicial se habría basado en el espíritu de liberación que animó, tanto al movimiento gay como al movimiento feminista.

Aunque Iker Casillas ya dijo que no es gay y que fue víctima de hackeo, sí existen varios deportistas famosos que han decidido abrir su corazón y vivir abiertamente su sexualidad.

Greg Louganis

Gred Louganis es uno de los más grandes saltadores de trampolín de todos los tiempos, y además, es uno de los pocos campeones olímpicos que ha atrevido a dar el paso y salir del armario y por ello se ha convertido en un referente en el mundo del deporte para muchas personas LGBT.

El 12 de octubre del 2013, Greg Louganis, que además de abiertamente gay también es seropositivo, contrajo matrimonio en Malibú con su asistente jurídico Johnny Chaillot en una ceremonia a la que asistieron más de 160 personas.

Gus Kenworthy

Es un esquiador acrobático británico-estadounidense de 27 años. En 2015 salió del armario en una entrevista con ESPN, siendo considerado por Rolling Stone como ‘La primera estrella de los deportes de acción que sale del armario’.

Al preguntarle al medallista olímpico el motivo por el cual decidió hacer pública su orientación sexual, contestó que lo hizo para apoyar a los niños y jóvenes que se encontraran en la misma situación que él.

Y es que más allá de su sexualidad, el esquiador ha ganado varios certámenes. Ganó los Campeonatos Mundiales de la AFP en 2011, 2012 y 2013.

En 2104 quedó en segundo lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, Rusia; ese mismo año también ganó la medalla de bronce en los X Games de Francia; en 201 ganó varias preseas en este último concurso; además, buscó visibilizar a los atletas LGBTTTIQA al besarse con su pareja Matthew Wilkas antes de participar en su carrera de clasificación en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pieonchang, Corea del Sur, en 2018.

Robbie Rogers

El futbol es considerado, especialmente en latinoamericana, como el deporte heterosexual por excelencia, por eso han sido pocos los casos de futbolistas que han decidido salir de armario, por temor al estigma y la violencia que pueden ejercer los compañeros de equipo.

En este sentido destaca el caso del estadounidense de 32 años, Robbie Rogers. El deportista hizo púbica su homosexualidad en 2013, amén de decidir retirarse del fútbol. Lo anterior fue considerado un duro golpe, pues en 2009 y 2011 había ganado junto con su equipo la Copa de Oro de la Concacaf.

Sin embargo, el club de fútbol Los Angeles Galaxy negoció con él para que engrosará sus filas, situación que sucedió el 25 de mayo de 2013.

Un año después publicó su libro autobiográfico Coming Out to Play, donde explica cómo decidió mantener su sexualidad oculta por miedo no sólo a perder el amor de su familia, sino a truncar su carrera profesional, pues su dilema se resumía en que podía ser un jugador profesional de fútbol o un hombre abiertamente gay.

Tom Daley

El británico y clavadista olímpico es sin duda una de las figuras más conocidas a nivel global. Más allá del obvio talento que posee, pues ha practicado desde los siete años y es la segunda persona más joven en representar a su país en los Juegos Olímpicos, lo que hizo en la competición de Beijing en 2008, es también uno de los principales rostros del colectivo LGBTTTIQA en el deporte.

El 2 de diciembre de 2013 subió un vídeo a su canal de Youtube titulado ‘Tom Daley: Something I want to say…’ donde declaraba que estaba enamorado de un hombre y que se encontraba en una relación desde principios de ese año.

Hubo bastante especulación porque en dicho vídeo nunca se declaró homosexual y en 2015 en una entrevista con The Guardian declaró que si bien estaba en una relación con un hombre todavía sentía atracción sexual por mujeres, esto no lo detuvo en su carrera deportiva; a su medalla de bronce en los juegos olímpicos de 2012, en la plataformade 10 metros, sumó en 2016 otra junto con su compañero Goodfellow y posteriormente por fin consiguió el oro en Tokio 2020 en clavados sincronizados de 10 metros junto a Matthew Lee y otra presea de bronce en calvados individual de 10 metros.

Martina Navratilova

De procedencia checa y llegó a ser todo un ícono en el mundo del tenis. Fue campeona numerosas ocasiones, como en el Open de Australia, el Roland Garros y el Wimbledon, grandes competiciones donde obtuvo varias victorias.

En el año 1981 no resistió más guardarle al mundo que era lesbiana y desde entonces, es una de las activistas más reconocidas en pro de los derechos de los homosexuales.

Justin Fashanu

Por haber confesado abiertamente que le gustaban los hombres, en un medio británico, fue expulsado del equipo donde había logrado ser “el primer jugador negro de un millón de libras”.

Decepcionado intentó golpear las puertas de diferentes clubes ingleses y europeos, pero ninguno lo aceptaba. Entonces se vio obligado a trasladarse a Estados Unidos.

No bastando su mala racha, fue acusado de violar a un joven de 17 años, pero las investigaciones descubrieron que era un montaje en su contra. Viéndose acosado y señalado en todas partes, decidió quitarse la vida.

Gareth Thomas

Uno de los grandes ídolos del rugby, deporte con el que ha obtenido la victoria en cinco campeonatos mundiales y varias medallas olímpicas.

Thomas asegura que desde los 11 años sabe que le gustan personas de su mismo género, pero que siempre había soñado con pertenecer a un equipo de rugby y no hubiese sido aceptado de haber manifestado la verdad.

Síguenos para más noticias de Quintana Roo

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram