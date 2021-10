Ibrahimovic manda consejo a Mbappé para que salga de su "zona de confort"

Zlatan Ibrahimovic tiene claro su futuro y mandó a Kylian Mbappé del PSG un claro mensaje para que mejore su nivel de juego, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que en este momento Kylian está jugando en el París Saint-Germain Football Club como delantero.

Kylian y Zlatan. Foto: www.marca.com

El futbolista sueco comentó que ama al jugador del París Saint-Germain, Kylian, pero que lo ve demasiado cómodo en donde actualmente está, por ello, comentó que tiene que sentir el sabor de la sangre, y añadió que tiene que rodearse de gente que le diga que no es el mejor jugador, que aún debe hacerlo mucho mejor, y es que, aunque Mbappé forma parte del top 10 de los mejores jugadores del mundo, hay otros más jóvenes que están más arrib, y sentenció:

“...está Haaland, y también Ibrahimovic, no hay necesidad de más.”

Zlatan. Foto: www.elnacional.cat

El futbolista aseguró que a pesar de que tiene ya 40 años no tiene planes de tener por ahora su retiro, eso sí, aseguró que no puede jugar como hace 5 o 10, pero enfatizó:

También, aceptó que no es el mejor, porque cuando eres el mejor no puedes sorprenderte y sobre su retiro dijo:

“Continuaré hasta que alguien me eche o me diga que no cuenta conmigo. O cuando esté realmente terminado.”