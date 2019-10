INSÓLITO: Árbitro expulsa a un periodista en el fútbol uruguayo (VIDEO)

Un hecho sin precedentes se registró dentro del fútbol uruguayo durante el partido disputado entre Laureles y Centenario, encuentro correspondiente al Torneo Clasificatorio 2019 del fútbol de Fray Bentos en Río Negro, en donde el árbitro Stalin Martínez, se acercó a la banca del Centenario para comenzar a repartir tarjetas rojas a diestra ante el desconcierto de los jugadores, mientras que el partido se encontraba finiquitado 5-1 en favor de los locales (Laureles).

En medio de la “feria” de expulsiones, el silbante también decidió echar de la cancha al periodista Marcelo Rodríguez, quien se encontraba cubriendo el encuentro para el Canal 12 de la televisión uruguaya. A pesar de verse como un acto cómico, las nuevas reglas del fútbol en Uruguay señalan que la tarjeta roja aplica para cualquier persona que se encuentre en el banquillo de algún equipo.

"Que me eche el árbitro, la verdad, es tragicómico. Pero me tengo que ir. No tengo otra", comentó el reportero antes de abandonar el terreno de juego.

Tras la lluvia de expulsiones el periodista fue cuestionado por sus compañeros en el estudio, cuál había sido el saldo final de tarjetas rojas que había mostrado el silbante, a lo que el comunicador solamente pudo responder que había perdido la cuenta por el gran revuelo que se presentó, pero mencionó que lo único seguro es que él también tenía que abandonar la cancha.

El periodista explicó su salida del campo

“No sé. Perdí la cuenta. Pero nos vamos. ¿Me pagará el día Stalin Martínez?, no sé… Dice que me echó porque ingresé entre el tumulto y que mi tarea es hacer el trabajo no dentro de la cancha y que le falté el respeto a uno de los árbitros de la cuarteta. Yo solo le dije; 'vengo a trabajar, no vengo a faltarle el respeto a estas personas', pero dicen que les falté el respeto. Y bueno, ellos mandan acá. Si me dicen que me vaya, me tengo que ir. ¿Qué voy a hacer? No sé cómo haré las notas al término del partido, pero bueno", concluyó Marcelo Rodríguez en plena transmisión.

