Hugo Sánchez se siente arrepentido de haber dirigido a la selección mexicana

Hugo Sánchez reveló que a pesar de que tenía mucha ilusión de dirigir al Tri, se siente arrepentido de haberlo hecho, ya que considera que cuando fue técnico de la selección mexicana en tres categorías distintas, no recibió el apoyo necesario por parte de los directivos.

Así lo confesó el ex futbolista durante una entrevista con el medio Marca: "Me voy a arrepentir toda mi vida de haber firmado el contrato con la selección mexicana como director técnico de tres selecciones: la mayor, la preolímpica y la panamericana".

El ex jugador de Real Madrid conocido también como el “Pentapichichi”, en su momento, fue un gran referente del fútbol mexicano gracias a su éxito en Europa y posteriormente, por su dirección con los Pumas de la UNAM, a quienes llevó a un Bicampeonato de liga.

Hugo Sánchez considera que no lo ayudaron para “quemarlo”

Sánchez considera que no lo apoyaron al no ser extranjero/Foto: Medio Tiempo

El ex delantero fue Director Técnico de la selección mexicana desde 2006 hasta 2008. Aunque el ex futbolista deseaba liderar al equipo aceptó la oferta; sin embargo, ahora considera que fue “un suicidio” para su carrera, ya que directivos que formaban la cúpula del Tri no lo apoyaron como hubiera requerido para llevar a cabo su proyecto de forma adecuada.

"Dirigir tres selecciones a la vez es un suicidio y tristemente yo con tanta ilusión que tenía de dirigir a la selección mexicana que acepté, ya que sentí que tenía un grupo que me respaldaría, pero una cosas es el grupo que te apoya a ti y otra cosa es el grupo externo. Ese grupo son nuestros queridos directivos", declaró Sánchez.

Hugo Sánchez, que siempre ha deseado dirigir al Real Madrid, asegura que no le dieron la ayuda que requería porque querían “quemarlo”, al no ser un extranjero:

"Los directivos lo que querían era quemarme y lo consiguieron con la selección Preolímpica, yo no soy extranjero, no soy argentino, no soy escocés, no soy de otra nacionalidad como para que se me dé más apoyo”, afirmó.

“Soy mexicano y no se me ha dado el apoyo para dirigir en un Mundial y eso por supuesto, que no se los voy a perdonar nunca", declaró.

Lo que consiguió Hugo Sánchez como DT del Tri

El ex futbolista no logró los objetivos que se esperaban de su dirección al Tri/Foto: El Heraldo

El mexicano llegó al Tri como DT para sustituir al argentino, Ricardo La Volpe, quien en 2006 renunció al cargo. Bajo la director del “Pentapichichi” la Selección Mayor llegó a un subcampeonato de Copa Oro y a ganar el tercer lugar de la Copa América.

Sin embargo, no corrió con la misma suerte con la preolímpica, ya que en la primera fase de la eliminatoria el combinado mexicano fue eliminado. Ante el "fracaso olímpico", Hugo Sánchez fue despedido por la Federación Mexicana de Futbol el 31 de marzo de 2008, como mencionamos en La Verdad Noticias.

