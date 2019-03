Hugo Sánchez revela al culpable del alejamiento de Carlos Vela de la Selección Mexicana.

La relación Selección Mexicana y Carlos Vela ha sido llena de altibajos, así como sus actuaciones con el combinado azteca, pero Hugo Sánchez ha dicho el nombre del culpable de que el delantero del LAFC no se presente de forma constante con el Tri.

Hugo Sánchez revela al culpable del alejamiento de Carlos Vela de la Selección Mexicana.

El Pentapichichi asegura que el futbolista originario de Cancún se ha alejado de la Selección Mexicana tras la fiesta del 2010 que se realizó en Monterrey.

"Néstor de la Torre fue el justiciero, el chismoso que ventaneó una fiesta que hubo en Monterrey después de un partido de la Selección Nacional donde había cierta inseguridad en la ciudad y como tienen noche libre o muchas horas libres después de los partidos, en este caso Néstor de la Torre dijo que mejor de que vayan fuera a hacer sus reuniones háganlo aquí en el hotel donde están concentrados y ellos hicieron su reunión", aseguró para ESPN.

Hugo Sánchez revela al culpable del alejamiento de Carlos Vela de la Selección Mexicana.

Hugo culpa a Néstor por ausentismo de Vela con el Tri

Para el exdirector técnico de la Selección Mexicana los hechos no fueron manejados de forma correcta, exhibiendo a Vela y alejándolo del Tri.

"Él (Néstor) se sorprendió al ver una reunión en la cual había situaciones especiales y él lo que hizo fue ventanear en lugar de manejarlo de manera interna y eso Carlos no lo perdonó, no lo quiso decir, una de las cosas malas que le vi a Carlos fue que no señalara y que no dijera abiertamente 'no voy a la Selección porque tocaron mi dignidad como persona' y Néstor de la Torre fue uno de los causantes de esa decisión en la cual Carlos Vela no fue a ese Mundial. Te felicito Carlos por tener esa dignidad, esa personalidad y ante todo está la dignidad, es mejor morir de pie que vivir de rodillas".

De igual manera el exjugador del Real Madrid dijo que Carlos Vela pudo pertenecer a los grandes equipos del mundo.

"Yo tuve el gusto de dirigirlo en la Selección y también he tenido oportunidad de charlar con él y yo le comenté en su momento 'Carlos si fueras un poquito más ambicioso podrías irte al Real Madrid o al Barcelona'".