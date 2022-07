Hugo Sánchez no iba a los estadios de la Liga MX cuando dirigía al ‘Tri’

Hugo Sánchez es uno de los jugadores con mejor trayectoria del mundo, siendo un ídolo en el Real Madrid y los Pumas, al retirarse intentó hacer una carrera como entrenador, y en algún momento dirigió al ‘Tri’.

Aunque su proceso terminó mal, fue expulsado solamente poco más de un año después, dejando en él el dolor de no haber podido dirigir al equipo en un Mundial de fútbol, pues le habría tocado ir en el 2010.

Ante esto, siempre que ha tenido la oportunidad de opinar sobre los procesos de los distintos entrenadores de México, lo ha hecho con bastante dureza, e incluso ha criticado que se traigan extranjeros a tomar el cargo.

En esta ocasión, si bien no defendió a Gerardo Martino de las críticas surgidas de su polémica foto en Argentina a unos meses de disputar el mundial, en lugar de ver los partidos de la Liga MX, sí habló de lo que él pasó, aquí en La Verdad Noticias, te contamos lo que dijo.

Dentro de sus declaraciones en un programa donde aparece constantemente en ESPN, mencionó que él, al principio de su ciclo, no acudía a los estadios a ver los duelos de sus jugadores, ya que se le hacía complicado.

"Yo al principio no, porque me distraía tanto por mi presencia en los estadios, no me concentraba en ver los partidos, había mucha gente alrededor, fotografías, autógrafos, era un poco incómodo”.