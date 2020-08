Hugo Sánchez le mandó fuerte mensaje a Amaury Vergara

El siempre polémico Hugo Sánchez tomó los micrófonos de ESPN para mandarle un fuerte y claro mensaje al presidente de las Chivas del Guadalajara, Amaury Vergara luego que el equipo se encuentre en los últimos lugares de la tabla general por el mal comienzo en el torneo Guardianes 2020 de la Liga MX.

El pentapichichi ex jugador del Real Madrid fue claro al pedirle al conjunto rojiblanco que se olvide de mantener jugadores mexicanos en su plantel y que rompa con ese protocolo para que pueda contratar los servicios de jugadores extranjeros ya que su plantel actual no le está funcionando en el torneo.

Hugo Sánchez dijo que si las Chivas y Amaury Vergara no quieren gastar tanto, mejor que invierten en jugadores extranjeros ya que no pasa nada ya que según el ahora analista e ESPN al equipo tapatío le venden futbolistas muy caros y, regularmente, no tienen a los mejores futbolistas mexicanos en cada línea.

El ex futbolista mexicano le pidió a Amaury Vergara que le haga caso y lo escuche ya que de lo único que sí está de acuerdo, es que la Selección Nacional sea dirigida por un mexicano.

Cabe mencionar que José Ramón Fernández rechazó categóricamente la propuesta de Hugo Sánchez destacando al Atlético de Bilbao, que comparte la misma ideología que las Chivas del Guadalajara pues únicamente contrata a jugadores “Vascos”.

Las Chivas mantienen su ideología de mantener jugadores mexicanos desde 1943 que cuenten con pasaporte mexicano, sean nacidos en territorio nacional o con raíces mexicanas.

Esta decisión se debe a una regla establecida en los estatutos de la institución que no permite contratar jugadores extranjeros. Una tradición que los posicionó como “el equipo más mexicano del país”.