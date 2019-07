Hugo Sánchez, el "señor gol" y sus 61 años, ¡felicidades crack!

Hugo Sánchez Márquez el día de hoy celebra sus 61 primaveras, para muchas personas es el mejor jugador mexicano de todos los tiempos y fue el pionero de la gran busqueda de gloria al extranjero, el único que se codeó con los mejores del mundo de su tiempo, bueno; quizá junto a Rafa Márquez (otro gran jugador).

Cuentan las personas que vivieron ese momento, que aquella tarde de 1988 la euforia del gol duró más de tres minutos. El Real Madrid enfrentaba al Logroñé ante unos 80.000 espectadores, el partido llevaba 10 minutos y Vazquéz centró un balón al área rival.

Hugo no se encontraba en la mejor posición para hacer un remate a la porteria, pero retrocedió un poco. Lo había practicado infinidad de veces y el momento había llegado, sus reflejos fueron como los de un gato, haciendo la chilena perfecta, al ángulo contrario, imposible para el arquero, las personas que no lo podian creer.

El árbitro del encuentro se acercó a Sánchez para decirle:

"Gracias por dejarme ser testigo del mejor gol de la historia".

Ni siquiera Hugo Sánchez podía cree aquel público que hace ocho años le gritaba insultos muy racistas cada vez que tocaba el terreno de juego y cuando tenía la pelota, ahora lo ovacionaban con gran furor.

"Cuando llegué a España la gente me gritaba indio. Cuando me fui, me gritaban Hugol".

Desde niño Hugo Sánchez demostró ser bueno para el fútbol y a los 11 años se incorporó a las fuerzas básicas de los Pumas de la UNAM, en donde fue observado y su primera experiencia con el Tri sería en el mundial amateur sub-20.

En el año 1976 se hace su debut en primera división y 5 meses después anotó su primer gol contra el acérrimo rival de los Pumas: el Club América.

Con los Pumas fue campeón de liga en las temporadas 1976-77 y 1980-81, subcampeón de la Concacaf en 1981 y campeón de la Copa Interamericana. En 1979 emigró a Estados Unidos para acumular minutos con el San Diego Sockers, de la NASL (la actual MLS).

Su gran calidad futbolística que solo el tenía, y su particular peinado tipo afro (muy propio de la época), hicieron que los europeos se fijaran en él, y en 1981 el Atlético de Madrid le dio su primera oportunidad de cruzar el charco.

El comienzo no fue nada fácil, ya que lo insultaron y lo humillaron. Un mexicano moreno, de estatura baja y desconocido resaltaba en el futbol español, realmente no lo querían. En algunas entrevistas Sánchez llegó a confesar que para subir su nivel se quedaba después del entrenamiento, ahí es donde ponía en practica su salto mas famoso "La Huguiña". La misma que aquella tarde del año 88 hizo después de clavar el tremendo gol que ahora todos conocemos.

En su primer temporada (1981-1982) consiguió solo 12 goles, pero en la segunda hizo 22 tantos en menos de 40 partidos. La tercera volvió a sumar 19 anotaciones. Pero en su último año en el Vicente Calderón, el mexicano mandó 29 veces el balón a la red, consiguiendo el primero de muchos "Pichichis", o campeonatos de goleo, que haría en la Liga española.

Sin embargo, a pesar del gran rendimiento de Hugo Sánchez en el club, su relación con la hinchada se rompió para siempre cuando fichó en 1985 con el Real Madrid, el gran y aserrimo rival de ciudad, el Atlético, donde el delantero forjó su historia y la leyenda que ahora es, sumó 4 "Pichichis" más, incluido el récord de 38 goles en una temporada que solamente lo han roto Leonel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Quien tenga ambición en la vida lo entenderá".

Llegó a decir el mexicano una de las tantas veces que fue cuestionado sobre las molestias que ocasionó con los colchoneros.

El día de hoy cumple 61 años, actualmente se dedica más al análisis deportivo que a las canchas, pero siempre será recordado por haber sido el mexicano que le abrió las puertas, no solo de España, sino del mundo entero, al fútbol mexicano.

Un aficionado la tarde de ese día de 1988 contra el Logroñes lo bautizo como el "Señor Gol", ya que el nombre del equipo al revés es el apodo que se quedo de por vida.