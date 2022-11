Hugo Sánchez critica al ‘Tata’: “A Martino no le importa si México gana”

Hugo Sánchez es considerado como el mejor futbolista de México, también ha trabajado como Director Técnico de la Selección y ahora es un comentarista de ESPN. Su palabra sobre el fútbol tiene mucho peso debido a su trayectoria.

En esta ocasión, Sánchez hizo fuertes críticas acerca de Gerardo ‘Tata’ Martino, pues asegura que el estratega argentino no le importa el rendimiento de la Selección Mexicana, tampoco si hace un buen papel en Qatar 2022, lo único que le interesa es seguir cobrando su sueldo.

El Pentapichichi también reclamó que el DT del Tri no convocara al ‘Chicharito’ Hernández, según Hugo Sánchez, debe de haber una razón extradeportiva para que el máximo anotar de México no fuera seleccionado para ir al Mundial. Por estos motivos, Hugo Sánchez no augura un buen papel de la escuadra mexicana en Qatar 2022.

Sánchez también culpa a los directivos del fútbol mexicano

En La Verdad Noticias te contamos que el campeón del Real Madrid destacó que permitir que los clubes mexicanos participen hasta con 8 futbolistas extranjeros hace que los jugadores locales tengan menos oportunidades. Esto repercute en el nível de la Selección de México y se evidenciará en su desempeño en la Copa del Mundo.

¿Qué ha ganado el ‘Tata’ Martino con México?

Desde que el estratega argentino ha tomado la dirección de la escuadra mexicana en el 2019, el Tri ha obtenido 40 victorias, 11 empates y 11 derrotas. Aún con estos números, Martino ha sido muy críticado, sobre todo por llevar a Raúl Jiménez al mundial, aún sabiendo que no será titular.

