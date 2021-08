Hugo Sánchez arremete contra Gerardo Martino tras perder la Copa Oro

Luego de que la Selección Mexicana perdió ante Estados Unidos la final de la Copa Oro, siendo esta la segunda derrota importante del equipo de fútbol bajo la dirección y entrenamiento de Gerardo Martino y por ello, Hugo Sánchez pide su renuncia de manera inmediata.

El ex campeón mexicano usó sus redes sociales para arremeter en contra del Tata Martino y además de sugerir su salida, dijo que debería darle vergüenza el equipo que está formando.

“Le tiene que dar vergüenza y debería presentar su renuncia, y decir ‘no estoy capacitado para dirigir a la selección mexicana’ por lo que pasó con él y Funes Mori”.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que Hugo fue objeto de burlas por querer dirigir al Real Madrid y se volvió tendencia en redes sociales. Ahora también está dando de qué hablar por las fuertes críticas hacia Martino.

Hugo Sánchez reclama poco apoyo a técnicos mexicanos

Fue técnico de la selección mexicana

El ídolo del fútbol mexicano afirmó que los federativos apoyan los procesos de los directivos técnicos extranjero, pues dijo que cuando se trata de un técnico nacional, “rápidamente son cesados”.

“Si no me respetaron a mí que yo soy mexicano, soy lo que soy en el fútbol mexicano, ¿por qué sí a los extranjeros y a los mexicanos no”.

Mauricio Ymay le mencionó que en su caso no fue con la selección mayor, pero el también ex futbolista del Real Madrid dijo que es una prueba de que no hay apoyo para los compatriotas.

“Me querían borrar del mapa. ¡Vivan los extranjeros! Y no nos apoyan a los mexicanos y ahí está la prueba”.

Las declaraciones del considerado el mejor jugador mexicano de toda la historia generaron controversia en redes sociales y opiniones encontradas por la situación que atraviesa la Selección Mexicana.

¿Cuántas veces fue campeón de goleo Hugo Sánchez?

Logró el máximo éxito en sus años dorados

Logró más de 20 tantos y fue un gran goleador y figura del Real Madrid, en donde alcanzó el ‘Pichichi’ cuatro veces.

También cuenta con una bota de Oro en el mismo equipo y durante sus años de gloria, fue también nombrado el mejor futbolista de América del Norte y América Central.

La famosa Chilena de Hugo Sánchez llevó al Tri a grandes encuentros futboleros y dicho movimiento que prácticamente garantiza gol, sigue siendo parte de las estrategias estrellas de los mexicanos.

