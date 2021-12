Hugo Sánchez: Real Madrid le preguntó sobre fichajes de Mbappé y Haaland

A Sánchez el Real Madrid le preguntó sobre fichajes de Mbappé y Haaland

Durante una entrevista Hugo Sánchez comentó que fue cuestionado por el presidente del Real Madrid sobre su opinión con respecto a los fichajes de Kylian Mabppé y Erling Haaland, por lo que recomendó fichar a los dos jugadores, que cuentan con un futuro prometedor.

El mexicano comentó que Mbappé sería un gran sustituto de Karim Benzema, delantero del club, mientras que el jugador Haaland tiene una posición similar a la que desempeñaba el futbolista Cristiano Ronaldo, además Sánchez también habló sobre la actualidad del equipo merengue.

Y es que, el pasado mes de junio de este 2021, te compartimos en La Verdad Noticias que Sánchez insistió en dirigir al Real Madrid. Durante una entrevista con El Chiringuito le mandó un mensaje a Florentino Pérez, en su momento aseguró que Pérez puede contar con él cuando quiera.

Real Madrid consulta a Hugo Sánchez por fichajes

Ex futbolista mexicano fue cuestionado por el Real Madrid por dos fichajes

El ex futbolista de 63 años de edad mencionó que tuvo la oportunidad de platicar con Pérez y le hizo la pregunta sobre lo que le parecía los fichajes de los dos futbolistas y le confesó que el Madrid estaba acostumbrado a tener a los mejores del mundo, Haaland es un rematador y Mbappé es todo terreno.

Por otra parte, descartó que el PSG sea favorito sobre el equipo Real Madrid ya que tiene a Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Por otro lado, comentó que la UEFA podría emprender represalias contra el equipo por haber querido hacer Superliga.

Sánchez dijo que el PSG no está arrollando a otros equipos, por lo que indicó que el Real Madrid parece que va a jugar la eliminatoria contra la UEFA. Cabe mencionar que por los posibles fichajes, Haaland podría fichar para FC Barcelona y Mbappé al merengue, pues su contrato finaliza en junio del 2022.

¿Cuántos balones de oro tiene Hugo Sánchez?

Sánchez fue parte del Real Madrid

A pesar de que jugó para el Real Madrid demostrando su gran desempeño no logró alcanzar la distinción más especial del Balón de Oro, aunque ganó en la Liga de España así como en la Copa del Rey, también obtuvo una Copa UEFA.

Cabe mencionar que en la década de 1980 sólo entregaban el reconocimiento a jugadores de Europa, por lo que el ex futbolista Hugo Sánchez no pudo ganar un Balón de Oro, incluso fue cuestionado por no ganar un balón y comentó en una entrevista que se quedó con las ganas.

