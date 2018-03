Hoy inicia Mundial sub 17: México debuta el domingo 8

El día de hoy dará inicio la Copa del Mundo Sub 17 en India y México será una de las escuadras a seguir debido a los buenos resultados que ha cosechado en los últimos años en esta categoría. Agencias/Diario La Verdad India En las primeras cinco ediciones del Mundial Sub 17 (1991 a 1999) el conjunto tricolor solo se perdió una copa. En la primera justa de la especialidad celebrada en Italia, la plantilla verde quedó eliminada en etapa de grupos. En la siguiente edición, Japón 1993, la historia se volvió a repetir. En Ecuador 95, México no se clasificó y en Egipto 1997, una vez más, el Tri no avanzó más allá de la primera ronda. En Nueva Zelanda 1999 fue la primera vez que México clasificó a la segunda ronda del certamen pero cayó en Cuartos de Final ante Estados Unidos por 3-2. Desde el 2001, se han llevado a cabo ocho ediciones de la Copa Mundial Sub 17 y la Selección Mexicana ha participado en seis de ellas. El Tri juvenil se ha proclamado dos veces Campeón (2005 y 2011) y una subcampeón (2013). Por otro lado, solo en una ocasión no avanzó más allá de Octavos, en otra edición fue eliminado en Cuartos de Final y en 2015 finalizó en cuarto lugar del certamen.

