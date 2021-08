Horarios de NFL para los partidos de pretemporada

Los horarios de la NFL para los partidos de la segunda semana de la pretemporada ya están disponibles, y los equipos ya se preparan para enfrentarse a sus rivales y determinar las posiciones por puntaje que obtendrían antes del inicio de la temporada 2021.

La mayoría de estos partidos se jugarían entre 6:00 pm y 9:00 pm, aunque habría unas excepciones con algunos equipos para encuentros matutinos, mismos que encontrarás más adelante en esta nota de La Verdad Noticias, donde te hablaremos de los equipos que jugarán y en qué horarios.

Asimismo los marcadores de la NFL nuevamente volverán a cambiar tras los resultados de los partidos de este fin de semana y los anunciados para la próxima, la cual sería la segunda ronda de las cuatro establecidas por la asociación de fútbol americano.

Horarios de NFL pretemporada semana 2

Conoce la hora del juego de tu equipo favorito

En la semana 2 de 4 de los partidos de pretemporada, se liberaron los horarios de la NFL para los partidos que incluirán esta sección, iniciando con Patriots vs Washington y Eagles vs Steelers el 12 de agosto, seguidos de Falcons vs Titans, Cardinals vs Cowboys y Lions vs Bills el 13 de agosto.

Estos equipos buscan conseguir el marcador de la NFL más alto, al igual que los Bears contra los Dolphins, quienes cerrarán la semana dos con su partido del 14 de agosto en punto de las 12 del mediodía, siendo el partido que se celebrará más temprano de la lista.

¿Cuándo empiezan los juegos de la NFL?

La temporada 2021 ya está muy cerca

La temporada de inicio de la NFL está pactada para iniciar el próximo 9 de septiembre, inaugurandose en el estadio del campeón del último Super Bowl, hablamos claro de los Tampa Bay Buccaneers, el cual será transmitido en todo Estados Unidos por la cadena televisiva NBC.

Por esta razón los juegos de pretemporada se han vuelto bastante importantes, pues el desempeño de los equipos ayuda para iniciar con los pronósticos sobre el posible ganador del próximo Súper Tazón, donde todos buscan destronar a los bucaneros, quienes ganaron el pasado torneo.

¿Cuántos partidos se juegan en la NFL?

Los partidos de la temporada inician en septiembre

Durante un total de 17 semanas, se disputarán 256 partidos en la temporada 2021 de la NFL, entre los cuales cada equipo tiene una ‘bye week’, es decir, una semana de descanso, después de jugar seis partidos contra sus rivales de la misma división, siendo este el número determinado para una temporada regular.

Asimismo, los horarios de la NFL para estos partidos aún no están establecidos, puesto que la pretemporada todavía va a la mitad, asimismo, se deben reforzar los protocolos sanitarios que habrá en entrenamientos y juegos de la próxima temporada que ya es esperada por miles de fans.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!