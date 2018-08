Horario y dónde ver el Real Madrid vs Atlético de Madrid de la Supercopa de Europa.

Este miércoles se llevará a cabo el enfrentamiento de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid, Campeón de la Champions League y el Atlético de Madrid, Campeón de la Europa League; en punto de las 2 de la tarde hora del centro del país.

El partido a celebrarse en la ciudad de Tallin en Estonia, el escenario será el A. Le Coq Arena; en donde se enfrentarán el Real Madrid de Julen Lopetegui y el Atlético de Madrid de Diego “El Cholo” Simeone.

El enfrentamiento entre los equipos españoles, será en punto de las 2 de la tarde hora del centro del país, la transmisión del partido de la Supercopa de Europa será por Televisión de Paga a través de ESPN y Fox Sports.

Cabe destacar que la Final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, será la primera Final que disputen los dirigidos por Lopetegui sin Cristiano Ronaldo desde que llegó en 2009.

Horario y dónde ver la Supercopa de Europa del Real Madrid vs Atlético de Madrid.

Lopetegui y Simeone hablan del Real y el Atlético respectivamente previo a la Supercopa de Europa

El estratega Julen Lopetegui habló de lo realizado por Zidane en su estancia como entrenador del Real Madrid.

"Zizou hizo un trabajo espectacular pero eso pertenece al pasado y debemos seguir trabajando para hacer más grande a este club", comentó.

Por su parte el argentino Diego Simeone dijo que con el paso de los años en el Atlético de Madrid ha hecho u gran grupo.

"Puedo hablar de lo que percibo hace unos años. Los jugadores quieren venir y los jóvenes no se quieren ir. Saúl, Koke, Lucas, Thomas, Giménez... acompañan el crecimiento del club y del equipo. No quiero que se malinterprete lo de los presupuestos. Desde la ilusión no nos sentimos menos que nadie e intentaremos llevar el partido al lugar donde queremos", finalizó.

Horario y dónde ver el Real Madrid vs Atlético de Madrid de la Supercopa de Europa:

Fecha: Miércoles 15 de agosto de 2018.

Hora: 2 de la tarde hora del centro del país.

Transmisión: Televisión de Paga (ESPN/Fox Sports).