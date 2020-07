Horacio de la Vega lamenta cancelación de la LMB

Luego de darse a conocer de manera oficial la cancelación de la Temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el presidente de la liga Horacio de la Vega, reconoció que no fue una medida agradable cancelar el circuito de verano, sin embargo, aseguró que fue una decisión responsable por parte de la asamblea de dueños al ser conscientes de que no se podía esperar a que mejoraran las condiciones sanitarias, las cuales permitirían tener actividad con aficionados en los estadios.

Horacio de la Vega

De la Vega aplaudió la decisión de los dueños

“Es una decisión obviamente muy complicada, una decisión difícil de tomar por la liga y por cada uno de los dueños de los equipos, no es una situación que nos ponga contentos, ni mucho menos, pero se me hace una decisión responsable”, declaró De la Vega. “Se me hace una decisión alineada a lo que vemos que está ocurriendo con esta pandemia, la premisa número uno que tenemos como liga es justamente que nadie puede estar por encima de la salud”.

Horacio de la Vega reconoció la decisión de los propietarios

Horacio de la Vega admitió que es complicado calcular las pérdidas económicas que sufrirán cada uno de los clubes tras el paso de la pandemia, pero confió que en el tema deportivo esperan que los aficionados entiendan que la decisión fue tomada por el bienestar de todos. Además de que también reconoció que hay muchos empleos en torno al espectáculo de la LMB y adelantó que los equipos seguirán apoyando a los peloteros y los umpires.

Los partidos se iban a llevar a cabo sin público

Te puede interesar Se cancela temporada de la Liga Mexicana de Béisbol

“Se ha dispuesto ofrecer un apoyo económico a aquellas personas que lo requieran, prácticamente todos y cada uno de los peloteros y los umpires”. Dijo que el acuerdo se tomó luego de que las autoridades de salud federal y en diferentes entidades señalaron que no habría opción de comenzar un calendario con juegos a puerta abierta para los fanáticos.