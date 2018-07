Horacio Elizondo revela quién le dijo del cabezazo de Zidane a Materazzi.

Hace 12 años en el Mundial Alemania 2006 no existía el VAR, pero la jugada controversial en la que Zinedine Zidane fue expulsado por un cabezazo en contra de Marco Materazzi, el árbitro Horacio Elizondo ha revelado quién le dijo que el galo había agredido a al defensor italiano.

El cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi en el Mundial Alemania 2006 no fue visto en primera instancia por el central Horacio Elizondo, todo fue a través de los dispositivos de comunicación.

Elizondo revela quién le dijo del cabezazo de Zidane a Materazzi.

El central argentino Horacio Elizondo se encontraba lejos de donde ocurrió el cabezazo de Zidane a Materazzi, entonces el árbitro tuvo que guiarse por lo que sus asistentes le comentaron por los aparatos de comunicación para tomar la decisión de expulsar al galo.

“En algún momento veo que Materazzi está tirado en el piso a unos 30 o 40 metros. Interrumpo el juego y digo ‘¿qué habrá pasado?’. Le pregunto a mis asistentes por el intercomunicador y los dos me contestan: ‘no vimos absolutamente nada'”, cuenta el silbante.

Elizondo revela quién le dijo del cabezazo de Zidane a Materazzi.

Elizondo revela quién le dijo del cabezazo de Zidane a Materazzi

Sus auxiliares en el campo de igual manera no habían observado la agresión de Zidane a Materazzi.

“Cuando me decía ‘Horacio, estás en problemas’, aparece mi ángel de la guarda que se llama Luis Medina Cantalejo que era el cuarto árbitro de esa Final. Me dice ‘Horacio, yo he visto, terrible cabezazo de Zidane sobre Materazzi, cuando lo veas en el video del hotel no me lo vas a a creer'”, comentó Horacio Elizondo.

La imagen que quedó plasmada para la historia de las Copas del Mundo, terminó por ser un posible factor para que Francia no pudiera alzar en ese momento su segundo título en los Mundiales.

Horacio Elizondo revela quién le dijo del cabezazo de Zidane a Materazzi.

“Fue un momento crítico, no sabía sin confiar o no, pero al final le hice caso a Luis Medina y marqué la tarjeta roja. Hoy puedo decir que fue un acierto pero de igual forma una gran presión en ese momento”, sentenció el árbitro.